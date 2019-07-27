【光復元朗】九巴搬走元朗大馬路巴士站牌　地上加劃黃線指引

原定今日（27日）下午3時舉行的「光復元朗」遊行，被警方以「反對通知書」否決，但料仍會有大批市民自行遊行，以示不滿警方在本周日（21日）於西鐵元朗站大批乘客受到白衣人襲擊時，遲遲未到來救援。 九巴表示，因應車務運作，昨日已暫時收回元朗大馬路部分活動式站牌和鐵欄，並掛上臨時路線牌及在地上劃上黃線指引，指示乘客上車。 據了解，一旦元朗大馬路無法行車，港鐵將安排輕鐵路線不行經元朗路段，改為以輕鐵洪水橋站作終點站，同時會加派人手到輕鐵元朗站及西鐵元朗站維持秩序。

若今日有大批市民自行到元朗遊行，元朗大馬路料會無法被堵，無法行車，輕鐵都可能受阻。（陳芷盺攝）

元朗大馬路若被佔據 輕鐵610等不入元朗

有港鐵前線職員向《香港01》透露，倘明日的遊行示威活動佔據元朗大馬路，港鐵將安排輕鐵路線不行經元朗路段，改以輕鐵洪水橋站作終點站，駛至洪水橋站的緊急月台作調頭，相信610、615、614、614P及761P線會受到影響。另外，該職員亦透露港鐵將加派人手，到輕鐵元朗站及西鐵元朗站維持秩序。

港鐵車務總監劉天成周三（24日）出席傳媒茶聚見記者時表示，港鐵會分別在青衣車務控制中心及西鐵元朗站設心戰室，並因應情況作出車務調動安排、加派人手至現場維持秩序，以及不排除參考7.7「九龍區大遊行」於高鐵西九龍站的做法，封閉部分出入口及封閘的可能性。

港鐵回覆《香港01》表示，港鐵一向致力維持車站運作安全和順暢，將繼續密切留意車站情況，靈活調配人手，維持秩序。同時亦與警方保持溝通，警方會加派人手於車站巡邏，確保車站乘客及員工的安全。

有市民拍攝到有貨車運走元朗大馬路的巴士路牌。（網上圖片）

九巴元朗大馬路劃黃線指引

網上昨晚出現一張相片，顯示九巴工程車在元朗運走活動巴士站牌。九巴回應稱，因應車務運作，將元朗大馬路部分站牌和鐵欄暫時收回，並已經掛上臨時路線牌及在地上劃上黃線指引，指示乘客上車；另外會因應實際路面情況，靈活作出車務調配及實施改道措施。

九巴稱，控制中心和外勤人員會密切留意交通情況，作適切的車務調動和維持秩序，並與運輸署保持緊密聯絡，及透過傳媒、九巴網頁及FACEBOOK專頁向公眾通報最新安排。