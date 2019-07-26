【光復元朗】光復元朗遊行　高危地點逃生路線懶人包

因應本月21日周日發生的西鐵元朗站襲擊事件，有網民發起明日（27日）在元朗舉辦光復元朗遊行，抗議黑社會及「警黑合作」等訴求。惟被警方發出反對遊行通知書，並提醒參與遊行的人或需付上法律責任。因此，今日有市民再次到元朗警署申請不反對通知書，希望能繼續明天的元朗遊行；遊行路線由西鐵元朗站H出口出發，沿鳳翔街、合益路、教育路，經水邊圍到朗屏西鐵站，下午3時集合，3時半出發。 不過，坊間有聲音表示擔心元朗遊行的安全，香港01記者今日到遊行路線視察，並參考網上資料，列出遊行鄰近區域的高風險地點和一旦衝突發生後的逃生路線。

鄰近南邊圍鐵欄燒焊加固 地磚黏膠水

記者今日由舊遊行路線的水邊村遊樂場出發，沿大馬路一直步行至近Yoho Mall II 期的西鐵元朗站終點。沿路所見，只有近終點的南邊圍村附近如朗日路的防禦措施最為明顯，有工人分別在早上及下午為鄰近南邊圍的鐵欄燒焊加固，在行人路用膠水黏合地磚，疑作出預防準備。

現場所見，南邊圍一帶的圍村已加固預防措施，而且記者親身走進東頭村等圍村，發現圍村均易入難出。故按記者推斷，鄰近圍村的西鐵元朗站出口如G2出口的東頭村和J出口的英龍圍均有機會屬高風險地點。

有網民自製元朗地圖，列出地點、路段分佈、交通等資料。（網上圖片，68E往青衣應為九巴路線）

離開元朗交通一覽

參考網上資料，如市民遊行後希望離開元朗，一般情況下市民可以選擇到鄰近元朗廣場的西鐵朗屏站或鄰近Yoho Mall的元朗站乘搭列車離開。如果市民選擇乘搭巴士，目的地為港島區，可乘搭968號巴士；目的地為旺角，可乘搭268x或68x；目的地為觀塘、九龍灣和黃大仙，則可乘搭268c。詳細巴士路線和小巴路線則可參閱附圖。

機構開放場地予需要人士使用

如果市民在遊行期間感到疲累，可選擇到附近的機構休息，包括位於康樂路嘉好大廈的宣道會元基堂，明日會開放場地予有需要人士使用，時間為下午3時至晚上9時半。除此之外，位於元朗鳳攸北街的「生活書社」亦於Facebook 專頁出文指明日會「不正常」營業，營業時間為早上11時至晚上11時59分，歡迎任何人士到店內看書。