【逃犯條例】陳肇始稱港面對難關　警方盡心工作：別誤會不聽電話

《逃犯條例》修例風波未息，大型示威、抗爭行動不斷，社會各界、學者亦發聲要求政府正視民意，食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）分別出席港台及商台節目，被問到近日社會爭議，她形容目前香港正面對困難時間，不同人或對警方執法持不同意見，但認為警方一向有盡心盡力工作，警方亦盡了很大努力應對示威情況，而7月21日晚上元朗多人求助下，警方難以應付，希望市民別誤會警方是不聽電話。 她明白、理解亦尊重大家有表達意見及訴求的自由，但希望大家保持和平理性，顧及自己的人身安全，同心合力共渡難關；並透露，醫管局已啟動大型事故應變中心工作，並加強新界西聯網醫院的人手，為今日或出現的元朗活動作緊急應變。

逾千醫護人員出席集會，譴責7.21元朗暴力事件。（羅君豪攝）

除了社會各界、學者亦發聲要求政府正視民意，連政府多個部門的行政主任（EO）及政務主任（AO）、紀律部隊均發聲；而昨日（26日）1,500名醫護在伊利沙伯醫院集會，以白袍、頭盔為記，回應元朗發生的暴力事件，促有關人士停止暴力行為，並懇請警方克盡己任，保護市民免於恐懼。

民怨不斷，食物及衞生局局長陳肇始今日出席港台節目《星期六問責》時表示，明白及理解醫護及市民對近期事件有不同看法，亦會有情緒，希望有渠道表達意見，她重申尊重大家的言論自由，但希望大家保持和平理性，顧及自己的人身安全。

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醫護集會中強調「懇請警方克盡己任」，陳肇始被問到是否理解醫護的不滿時，她認為，警方一向有盡心盡力工作，但部分情況下或對警方執法持不同意見，據她所見，警方均會很快便出來解釋，亦要按當時情況處理，她說，得悉警方盡了很大努力應對示威情況，希望大家專業及謹守崗位。

陳肇始對元朗事件震驚、痛心：予人社會很亂的感覺

被問到元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，而警察遲到39分鐘的感受，陳肇始稱，有從電視了解情況，對事件感到震驚、痛心及擔心，而她特別關注市民受傷後能否得到適當治療，她強調不希望同類事件再現，「予人社會很亂的感覺，令市民、尤其元朗人會很驚」。

不希望大家誤會警方不聽電話

她其後出席商台節目接受主持提問，補充對有關元朗事件的看法，「據警方說法，網上有人呼籲打999，我很擔心這情況，999是供市民有急切需要時找警方協助，若每分鐘有130多個電話，現有系統下，大家會理解是應付不到，不希望大家誤會警方不聽電話。」

政府探沙田衝突警員 不探元朗受傷市民 陳肇始：不是個個都希望成日探望

被問到政府在元朗暴力事件後，無探望在事件中受傷的人士，陳肇始說有留意傷者情況及醫管局對大型事件的應對能力。節目主持問到為何7月14日沙田警民衝突後，政府高官曾到醫院探望受傷警員，但今次卻無派員慰問元朗傷者，做法會否有落差，陳肇始認為，探望可顯示關心但非最重要，「我哋以前，我成日都會落去探好多唔同嘅市民，唔係個個都係希望成日有人搞住（探望）佢哋嘅，呢個都係一個考慮。當醫護人員已經好忙嘅時候，如果太多人落去探，都未必係一個好好嘅情況，一定要睇當時嘅情況。」

雖然警方向今日的「光復元朗」活動發出反對通知書，但有大批網民發起到元朗購物及玩樂，料元朗區下午將出現人潮。陳肇始透露，醫管局已啟動大型事故應變中心工作，並加強新界西醫院的人手，作緊急應變。