【元朗黑夜】近千名建築師具名聯署提五訴求　促成立調查委員會

元朗日前發生無差別襲擊市民事件，導致至少45人受傷；而警方亦被批評當晚未有及時到場處理事件。社會各界人士近日紛紛發表聯署聲明，要求政府正視市民訴求。 近千名建築師今日（27日）亦發表具名的聯署聲明，要求政府撤回修訂《逃犯條例》、就連串衝突成立獨立調查委員會，並向表現不稱職的官員問責。

白衣人於元朗無差別襲擊市民一事中，警方至今至少拘捕11名男子。事件引起公眾疑慮，包括元朗於事發前已有消息指白衣人將伏擊遊行後回家人士，警方承諾作出相應部署，但該晚遲到39分鐘；以及有元朗區警員較早前被拍到與白衣人搭肩，指心領幫忙。（資料圖片）

超過900名建築師今日發表具名的聯署聲明，當中不乏本港著名建築師參與，如著名建築師嚴迅奇的胞弟嚴迅思、香港大學建築系助理教授歐暉、曾任古諮會成員的林中偉、西九文化區發展委員會成員馮永基，及曾獲委任多項公職的倫潔芝等。

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聯署聲明表示，對元朗發生的施襲事件感震驚及痛心，形容施襲者為暴徒，稱他們擾亂社會秩序，蹂躪市民的人身安全。聲明指出修訂《逃犯條例》為問題的起源，市民以兩次過百萬人遊行及多次集會，和平及明確地表達訴求，然而政府仍堅持不肯撤回修例，認為政府加劇社會撕裂，「責無旁貸」。

聲明提出五個訴求

他們提出五個訴求，包括要求政府立即撤回修例、擴大不同層面的公眾諮詢、就6月12日後的暴力事件成立獨立調查委員會，並要求向表現不稱職的官員問責。他們又稱警方非市民的敵人，要求警方公正執法，保障社會安寧和市民的人身安全。