【逃犯條例】中大醫學院陳家亮：攻擊急救員、阻撓救治有違道德

香港中文大學醫學院一班學生及校友，向院長陳家亮發聯署公開信，指留意到報道中警方多次採取不同激烈手段鎮壓民眾，惟前線警員投訴機制成效欠妥，致社會陷入「警隊濫權」的恐懼。聯署促陳家亮從醫學角度出發，回應胡椒噴霧、催淚煙、橡膠子彈、布袋彈等會否對人體造成永久影響，以及若有人攻擊急救人員或阻撓傷者接受治療是否有違道德倫理等。 陳家亮今日透過社交網站facebook專頁回應，指明白大家關注武力對身體所造成的傷害，從醫學角度回應，認同上述說法。

（中大醫學院院長陳家亮facebook）

政府擬修訂《逃犯條例》引致風波不斷，兩個月來爆發了多次警民衝突。而警方每次清場時，均會用上胡椒噴霧、催淚煙、警棍、盾牌等，隨著衝擊愈演愈烈，警方多次使用低致命武器（如橡膠子彈、布袋彈等）。由於不少片段可見，警方曾近距離向示威者甚至記者用上胡椒噴霧、催淚煙，亦曾將橡膠子彈、布袋彈等以水平射向只有防護裝備的示威者頭部，做法備受質疑。



香港中文大學醫學院一班學生及校友，向校長陳家亮發聯署公開信，指媒體報道中見到警方多次採取不同激烈手段鎮壓民眾，前線警員的投訴機制成效欠妥，致使社會陷入「警隊濫權」的恐懼之中。聯署指，陳家亮於公共衛生政策研究及人道救援工作上不遺餘力，請他從醫學角度回應四個問題，包括催淚氣體、胡椒噴霧、布袋彈、橡膠子彈對人體會否造成永久影響，以及若有人攻擊急救人員或阻撓傷者接受治療是否有違道德倫理等。

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中大醫學院院長陳家亮，今日（27日）凌晨在社交網站facebook回應中大醫學院學生及校友的聯署公開信，直言從醫學角度，認同驅散人群所用之催淚氣體、胡椒噴霧及胡椒球槍的刺激成份，會對人體有永久影響；而警棍、盾牌等猛烈攻擊頭部和及脊椎可對傷者造成永久傷殘甚至死亡；他亦認同布袋彈、橡膠子彈等可造成永久傷殘或至死亡。



他又認為，若有人攻擊清楚標示了為急救人員，又或阻撓傷者接受治療、施以進一步傷害，是有違道德倫理。

聯署內容：

致陳院長之聯署公開信 Joint Open Letter to Dean Chan

陳家亮院長道鑒：

於媒體報導所見，警方於近年衝突中多番採取不同激烈手段鎮壓民眾。縱使政府官員屢次強調此等武力安全而低殺傷力，眾多市民對其「驅散人群」的目標仍有所懷疑，加上對前線警員的投訴機制成效欠妥，致使社會陷入「警隊濫權」的恐懼之中。

陳教授於科學研究成果豐巨，於公共衛生政策研究及人道救援工作不遺餘力，廣受市民尊敬；又重視對我輩的教學，縱使工作繁忙仍鼓勵學生發問，不吝賜教、薪火相傳。知悉教授就近日時局，早前曾公開祝願各界放下矛盾，解決分歧。故學生尊此候教，以望能從醫學角度梳理部分社會紛爭：

一、驅散人群所用之催淚氣體、胡椒噴霧及胡椒球槍，其刺激成份會否對人體有永久影響？

二、以來福槍和散彈槍向人發射上述裝備之金屬彈，以及布袋彈、橡膠子彈等，會否造成永久傷殘、或甚死亡？

三、以警棍或盾牌等鈍物猛烈攻擊頭部和及脊椎，會否對傷者造成永久傷殘或死亡？

四、對已清楚標示的急救人員作出無差別攻擊、或阻撓傷者接受治療、或甚施以進一步傷害，因否有違道德倫理？

政治或警權問題大抵不是教授所專，但對武力所造成的生理影響及人道救援相關事宜作出評論，以示醫者專業、展學者風骨，實為我輩所期。學生懇賜示復，無任禱盼。敬祝

教安

一眾香港中文大學醫學院學生及校友敬上