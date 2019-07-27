【元朗黑夜】公務員發聲後　大公、文匯員工加入　促設獨立調查

政情
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各界別一呼百應，走出來為反對修訂《逃犯條例》發聲，除了建制內的公務員，左派傳媒的員工亦加入陣營。

網台節目主持陳雲海（雲海）今日（27日）在Facebook上，刊登一張圖片，圖片中有三張「香港大公文匯集團」的員工證，員工名字及職級部分被寫着政治訴求的紙張遮蔽，提出成立獨立調查委員會等5大訴求。紙張又寫着，該幾位員工直言怕失去工作，但見到公務員都肯走出來表達，「咁我哋都豁出去啦！」

《大公報》和《文匯報》員工展示員工證，提出成立獨立調查委員會等5個訴求。（截圖自Facebook）

雲海刊登的相片，顯示三張「香港大公文匯集團」的員工證。「香港大公文匯集團」是《大公報》、《文匯報》合併後的公司註冊名稱。上面的紙寫着「我們沒有勇氣辭職，但我們與香港人同行」，又響應反修例示威者的訴求，包括平反6.12暴動定性、成立獨立調查委員會、追究警方濫用暴力、撤回修例和釋放「義士」。

由於是手寫字，雲海擔心這些《大公文匯》員工會被秋後算帳。雲海稱，獲回覆：「其實我哋仲係好淆底㗎！都驚冇咗份工㗎！不過當我見到咁多鐵飯碗公務員都肯走上前表達，咁我哋都豁出去啦！」深諳左派組織運作的雲海向這些員工表達無限欣賞，亦鼓勵其他左派組織人士站出來，稱希望收到中聯辦員工的「正義之聲」。

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