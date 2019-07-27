【逃犯條例】楊潤雄探望警察子女：稚子無辜　不能助紂為虐

近月出現多次警民衝突，7月21日元朗西鐵站白衣人襲擊市民，警察姍姍來遲，更加劇市民對香港警察的不滿。教育局局長楊潤雄在社交網站Facebook發文，稱受新民黨立法會議員葉劉淑儀邀請，到紀律部隊宿舍，慰問一些感到壓力的小朋友及一眾父母，他表示願意多角度思考有關問題，承諾如果教育局收到個案投訴，將會嚴肅跟進。 帖文末有4個標籤（Hashtag），分別是支持無辜學童、不能助紂為虐、珍惜香港及積極樂觀面對挑戰，有網民質疑何為不能助紂為虐，亦有不少網民留言要求楊潤雄也接觸另一面身心受創的年青人，稱保護兒童，無分你我。

（網上截圖）

楊潤雄的社交網站上提到，「稚子無辜，小朋友不應因任何原因而在學校或社會上受到不公平、甚至敵意對待，令他們弱小心靈受創。任何人都應該挺身而出對這些情況説不，支持有需要的學童。」他提到自己昨日應葉劉淑儀邀請，到紀律部隊宿舍，慰問小朋友及其父母，他們提出不同建議，楊潤雄稱他會多角度思考有關問題，並與業界一起探討，承諾如果教育局收到個案投訴，將會嚴肅跟進。

楊潤雄又提到社會氣氛緊張的情況下，局方在新學年會在學校層面推動感恩珍惜、積極樂觀的文化，冀望大家用「心」共同克服困難和挑戰。

有市民留言問他是否支持成立獨立調查委員會，令有幸獲他慰問的孩子父母證明清白，以及問到楊會否慰問在反修例運動中受傷被捕的學生、在元朗事件中目擊或得悉父母家人受白衣人士襲擊而受驚及不滿警方的學生，以「聆聽他們的聲音，作多角度思考」。