【元朗黑夜】東鐵、輕鐵車長加入實名聯署　七線車長促港鐵交代

本周日（21日）大批白衣人士在元朗一帶聚集、以武器攻擊西鐵元朗站的乘客及途人，其後更衝入港鐵站及車廂攻擊乘客，事件引起公憤。除了警方被批未有及時到場提供協助外，港鐵車務控制中心着乘客落車，亦被質疑誤判情況，保護乘客不力。 事發後網上流傳港鐵多條路線列車車長的具名聯署信，要求港鐵調查並公開交代當日情況。連同今日（27日）流出的東鐵線列車車長及輕鐵車長具名聯署，聯署車長達到至少762人，涉及將軍澳線、荃灣線、觀塘線、西鐵線、馬鞍山線、東鐵線及輕鐵列車車長。 其中東鐵線聯署車長要求港鐵盡快調查及公布有關7.14沙田站及7.21元朗站兩日的各項決定，以及譴責警方在7.21當晩延誤到場，否則不排除作進一步行動。

網上討論區連登今日中午（27日）有人公開相信屬東鐵綫列車車長的聯署聲明。（網上圖片）

▼7.21元朗黑夜▼

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最新東鐵線164車長聯署

網上討論區連登今日中午（27日）有人公開相信屬東鐵線列車車長的聯署聲明，當中有164人具名聯署。聯署形容，他們關心社會及關注7.14沙田站事件及7.21元朗站嚴重暴力事件的東鐵線列車車長，要求港鐵勇於承擔、採取行動保障員工及乘客安全，並盡快回應，給予公眾合理解釋，否則不排除作進一步行動。

他們質疑，港鐵於本月22日發出的聲明中，指車長「沒有察覺暴力發生」，卻隻字未提車務控制中心當時的決策是否恰當，有含糊其辭、意圖將責任推卸予車長之嫌，「公司不負責任的處理手法，令眾前線員工背負罔顧乘客安全之名，亦令前線員工對管理層失去信心。」

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要求港鐵澄清車務控制中心決定叫乘客落車

他們促港鐵管理層全面徹查7.21元朗站事件並公開調查結果，包括澄清要求乘客下車是車務控制中心作出的決定，並非車長一人所為。他們亦要求港鐵追究及遣責警方7.21當晚延誤採取行動，並要求港鐵須得到警方答覆確保日後同類事件下能保障員工及乘客的安全。他們另外促請港鐵公布為何在7月14日當晚沙田站會出現封站及不停站的情況。

最後，東鐵線聯署車長要求，港鐵管理層與前線員工共同制訂同類情況下的安全措拖與指引，恢復前線員工信心，若不盡快給予合理回應，不排除會有進一步行動。

港鐵回覆表示，留意到有關聯署，強調港鐵一直透過不同渠道與員工保持緊密溝通，又稱港鐵管理層近日已與不同組别的同事會晤，聽取意見並討論如何加強各項安排，務求保障同事及乘客的安全。

東鐵線列車車長聯署聲明公布後，同日下午網上再流傳一份「輕鐵車長聯署聲明」，聲明上列出125人的姓名，並表示名單會持續更新。聯署的輕鐵車長表示，留意到7.21元朗站事件，促港鐵管理層及車務控制中心在危急情況下作適當安排，別置乘客及前線人員於不顧，包括要求港鐵發新聞稿，公開承認車務控制中心決策失當，並譴責警方7.21當晚「遲到」，並要求警方承諾同類事件須保障乘客及港鐵職員安全等。