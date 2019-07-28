【逃犯條例】陳茂波：短期經濟難言樂觀　最終難免影響就業市場

反對《逃犯條例》修訂近月引發多場大型遊行及警民衝突，財政司司長陳茂波今日（28日）發表以「內憂外患」為題的網誌，表示經濟增長速度由去年首季的約4.6%逐季拾級而下，至今年首季僅增長0.6%，是近十年來最差的季度；同時，多次大型遊行示威引發連串暴力衝擊，影響本地大小商戶；而經濟下行最終難免影響就業市場，他指出入口、批發和建築業就業狀況已開始轉弱。 他認為，外圍不明朗持續困擾本港經濟，近期的社會事件令本地市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀，希望市民作任何行動前，都「停一停、諗一諗」，拒絕任何暴力，不要讓仇恨和暴力在我們社會中植根、蔓延。

陳茂波表示，外圍不明朗持續困擾本港經濟，近期的社會事件令本地市況更為疲弱，香港短期經濟展望難言樂觀。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，外圍影響所及，香港出口疲弱，出口貨值已連跌八個月，跌幅由去年底的不足1%擴大到上月的9%；訪港旅客人次在今年首五個月，平均每月升幅為15%，但六月份增幅已放緩到8.5%，加上本地居民的消費意欲明顯減弱，本港零售銷售貨量跌幅由首季的1.6%，擴大到四至五月份的3.3%。他引述生產力促進局的調查，指出中小企營商信心指數跌至三年來最低，反映營商信心進一步動搖。

經濟下行最終難免影響就業市場

他又指，整體經濟下行最終難免會傳導到就業市場，意味失業率有可能從現時2.8%的低位回升。他指，受影響較大的行業，例如出入口、批發和建築業的就業狀況已開始轉弱；倘若消費市道繼續疲弱，零售、餐飲等行業的就業情況和收入，也會受到一定壓力。政府會從「撐企業、保就業」的大方向，考慮應對措施，以穩經濟、利民生。

面對近月逃犯條例修訂爭議引發多次大型遊行示威，陳茂波表示，連串暴力衝擊，影響了本地的大小商戶，不少零售、餐飲業的從業員都說近期生意額顯著下跌，也損害了香港的國際形象和營商環境。對外國企業及旅客來說，他認為，香港好像變得動盪和不安全，影響了他們來港旅遊、經商和投資的意欲，長此下去會影響大家的就業和生計。

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陳茂波指出，「對立和暴力的情況蔓延，社會彌漫躁動不安的氣氛，不少人的情緒也受困擾」，故衷心希望大家作任何行動前，都「停一停、諗一諗」，拒絕任何暴力，不要讓仇恨和暴力在我們社會中植根、蔓延。