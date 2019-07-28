電競實習支援計劃首申請10公司受惠　助聘實習每人每月最多7500元

政府近年大力支持電競業發展，創新及科技局局長楊偉雄今日（28日）發表網誌，表示數碼港每月最高7,500元資助的電競實習支援計劃已於四月推出第一輪申請，目前已批出22個名額給10間公司；亦透過電競行業支援計劃，資助業界公司最多50萬元舉辦電競賽事及活動，目前已有25項申請獲批，以協助業界培訓電競人才。

楊偉雄指出，自從政府去年撥款一億元支持電競，並為業界拆牆鬆綁後，香港電競產業正快速發展。（創新及科技局局長網誌圖片）

楊偉雄網誌以「電競發展氛圍熾熱 為港打造新的亮點」為題，指出自從政府去年撥款一億元支持電競，並為業界拆牆鬆綁後，香港電競產業正快速發展，近日多場國際及本地的電競活動，亦令本港電競氛圍非常熾熱。

楊表示，數碼港大力協助業界培訓人才，向僱主提供每個實習人員為期一年，每月最高7,500元資助的電競實習支援計劃，並已於四月推出第一輪申請，目前已批出22個名額給10間公司，涵蓋電競賽事統籌、動畫特效設計、3D設計師、遊戲內容開發、內容管理員、項目管理、課程導師、電競場館經理等不同職位。

他又指，數碼港會透過電競行業支援計劃設立獎學金，資助報讀電競教育培訓課程的學員，也透過同一計劃資助業界公司最多50萬元，舉辦電競賽事及活動，目前已有25項申請獲批；同時，亦會推動更多跨界別及跨技術合作，和協助業界拓展商機及與投資者進行配對。他認為，電競產業將可為青年人，帶來更廣闊的發揮空間和向上流動的機會，為香港多元發展打造新的亮點。