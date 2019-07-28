23歲港女石湖墟街市買菇　煮食後頭暈嘔吐疑食物中毒

再有港人疑因吃毒菇後引致食物中毒！衞生防護中心今日（28日）表示，一名23歲女病人昨日（27日）在家中午膳，烹煮和進食購自上水石湖墟街市一所店舖的菇類，約三小時後出現頭暈、噁心和嘔吐等徵 狀；同日到北區醫院急症室求診並入院接受進一步治療，目前情況穩定。

發言人呼籲，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類。（資料圖片）

根據資料，該名一名23歲女病人是香港人，她在7月22日購入菇類，昨日把菇類與雞胸肉、芋絲一同烹煮，進食後約三小時出現頭暈、噁心和嘔吐等徵狀，目前仍在北區醫院留醫。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。