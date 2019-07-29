【逃犯條例】公務員周五集會　發起人稱未打算罷工：仍要社會討論

修訂《逃犯條例》風波持續，早前有大批公務員於網上貼上遮蔽名字的職員證件表態，要求政府設獨立調查委員會，調查事件；有公務員更自發，申請在周五（8月2日）集會。 集會發起人顏武周在商台節目表示，希望政府交出處理手法背後的理據、應對措施，以了解政府能否對症下藥。至於會否罷工，他稱現階段未有打算號召罷工；罷工做法影響十分大，仍需要社會深入討論。

有公務員正申請周五（2日）舉行集會。（資料圖片／羅君豪攝）

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發起人稱集會只為修補撕裂

發起集會的顏武周在電台節目上表示，發起集會的起點，源於好多公務員在反修例事件上有聲音，希望可以提供一個平台讓管治團隊聆聽聲音。他又提到，個人而言不擔心會暴露身份，因集會並非與政府搞對抗，是為修補撕裂；而且已依足程序申請，在晚上舉行，「睇唔到有咩問題」。又認為，公務員願意出樣出名，其實對政府是一個重要的訊息。

冀政府交出處理手法背後的理據

顏武周重申，公務員履行職責時會恪守政治中立原則，但脫下職員證及制服後，都是普通香港人。他表示是不少市民對現時情況焦慮，擔心局勢不斷升溫，稱做法是出於關心。他希望政府交出處理手法背後的理據、應對措施，希望了解政府能否對症下藥。

已收到三、四百位同事訊息回應提出意見

被問到有否預計有多少公務員出席，顏武周稱雖然未有直接問及有多少人出席，但早前已在不同論壇收到三、四百位同事的訊息回應、提出意見，預料宣傳後會有更多人參與集會。

至於會否罷工，他指現階段未有打算號召罷工，直言罷工對整個社會有好大影響，做法需要整個社會深入討論。又重申，發起集會是因為有公務員提出有關聲音，希望透過不同集會，能令政府釋出善意。他又相信政府有足夠政治智慧，市民不須走到罷工的一步。