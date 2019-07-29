【逃犯條例】鄺俊宇料運動進入新階段　羅冠聰：升級大規模罷工

修訂《逃犯條例》風波持續，近日多次大型示威活動雖然未獲警方批發不反對通知書，但示威者仍上街示威，最後更演變成大型警民衝突。 民主黨立法會議員鄺俊宇於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，8月很可能將進入運動的第三階段，相信運動能夠連結到很大比率的市民，並將矛頭直指政府。香港眾志羅冠聰則指，8月必須將「和理非行動升級」開始大規劃罷工，「如果連呢個責任都唔負上，係對唔住呢班年輕人。」

鄺俊宇直言，前線示威者的心情十分堅定。（資料圖片）

民主黨立法會議員鄺俊宇稱有了解過前線示威者的想法，示威者是冒著被捕、受傷風險，直言「佢哋知道自己做梗乜…...寧願犧牲青春，都想換返個香港返嚟。」形容他們心情十分堅定。

他又認為，是次形勢與2014年佔領運動不同，現時已發展為全港行動，除各行各業有人發出聲明，各個政府部門都有公務員批評警方執法及政府做法，形容特首林鄭月娥是四面楚歌。

鄺俊宇又分析指，八月很可能將進入運動的第三階段，社會各界的矛頭直指政府。根據現時情況，相信運動能夠連結到很大比率的市民。

香港眾志前立法會議員羅冠聰亦認為，自7月1日立法會一役後，不少前線示威者「視死如歸」。自元朗黑夜後愈來愈多人挺身而出，他直言「八月一定要和理非升級」，即進行大規劃罷工。不過他認為，大家都了解日後再有衝突一定會造成更多傷亡，即使不一定可以做一次就能令政府讓步，但最少可以讓年輕人了解背後有成人支持。「如果連呢個責任都唔負上，係對唔住呢班年輕人。」