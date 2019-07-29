退休警用他人身份證　銀行盜款657萬囚46月　官斥損害銀行制度

曾8次被定罪的退休警，聲稱因欠下賭債，受內地人「O記」及「天真」威逼，拿著別人遺失的身份證到銀行假扮戶口持有人，並從3間銀行盜取合共657萬港元，退休警早前承認3項盜竊罪及2項串謀盜竊罪，今（29日）被判囚46個月。法官直言，案件明顯有預謀及背後有集團策劃，損害了本港銀行制度。

被告陳榮佳在區域法院承認3項盜竊及2項串謀盜竊罪名。（資料圖片）

被告陳榮佳，62歲，承認於去年1月13日至2月28日期間，干犯3項盜竊罪及2項串謀盜竊罪。

法官判刑時指，案件性質嚴重，且明顯有預謀及背後有集團策劃，被告在出獄後3個月便犯下本案，並使用相同手法持續地犯案，亦損害了本港銀行制度，另考慮到被告在事件中可獲分10%得益，故作出以上裁決。

事主兒子比警方更早到場

案情指，被告到花旗銀行出示事主遺失的身份證，職員信被告是戶口持有人，得到推薦信並更改密碼。約一個月後，被告在另一分行以同一身份證，要求索取帳戶號碼提示卡。這次職員得悉客戶的身份證已經報失，遂報警方及通知事主。

事主隨即分附在附近上班的兒子前往該銀行，其兒子比警方更早到場，並拍下被告的容貌。警方數小時後找到被告並作拘捕。

被告退休後曾多次犯法

調查後，被告遭發現早前在東亞及滙豐銀行，亦曾以同樣手法用另外2張遺失的身份證盜取款項，再以轉賬買下零售價為349萬的金條。警誡下，被告稱涉案身份證由兩名內地人「O記」及「天真」提供，他受兩人指示行事。

據悉，所有事主均獲得全額賠償。而按報導，被告1975年加入警隊，當差32年，因危險駕駛沒通知警方而於2007年遭勒令退休，之後曾犯爆竊。

案件編號：DCCC1114/2018