【逃犯條例】新巴工會響應塞爆港島　呼籲車長「安全速度駕駛」

上周日（21日）元朗有白衣人無差別襲擊市民，事後警方、港鐵處理手法抱受批評，引發連串示威抗議，有傳港鐵車長明天（30日）會罷工。新巴職工會今日（29日）發公開信表示，會與港鐵車長站在同一陣線，工會會響應「塞爆港島」的行動，呼籲全港巴士從業員明天緊守崗位，「安全速度駕駛，緊密照顧傷健、老弱、幼兒及孕婦」，工會正研究進一步行動。

新巴職工會表示會響應塞爆港島（新巴職工會Facebook截圖）（資料圖片／盧翊銘攝）

網上有傳港鐵車長明天會因元朗站襲擊事件而罷工，以示對港鐵及警方應的不滿。而新巴職工會今日的公開信表示，就襲擊事件極度憤怒；亦對執法部門及港鐵的處理手法失望，「港鐵經常聲稱自己為世界級鐵路公司，但其對事件的處理手法令人遺憾」。

公開信續指，過去一周，政府多次迴避問題，未有就事件即時內部調查，新巴職工會表示予以強烈的不滿。對於近日多條鐵路線的車長以實名聯署批評港鐵處理手法，工會表示：「敬佩你們的智慧及勇氣」，並形容港鐵車長不會孤單，因為「身為巴士從業員的我們也與你們心連心，站於同一陣線」。

新巴職工會表示會響應塞爆港島（新巴職工會Facebook截圖）

新巴職工會表示，為聲援港鐵車長，以及表達對政府處理偏頗的不滿，工會會響應「塞爆港島」行動，呼籲全港巴士從業員明天「緊守崗位，安全速度駕駛，緊密照顧傷健、老弱、幼兒及孕婦」，工會正研究進一步行動，提醒員工及市民留意事態發展。