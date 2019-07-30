【港鐵不合作運動】網民拉緊急手掣、擋車門阻服務　恐違港鐵附例

上周日（21日）有白衣人走入港鐵元朗站無差別襲擊市民，大批市民不滿港鐵及警方的處理手法。今日（30日）再有網民於港鐵站發起「不合作運動」，以「兩招」阻礙列車服務，包括以身體、背包等阻礙列車關門；或拉動緊急通話器手掣，引致觀塘線、港島線的服務嚴重受阻。 《香港01》記者翻查《香港鐵路附例》，當中已清楚指明，如不恰當使用緊急設備，可被罰款5,000元；而不當進入或離開列車，則可被罰款2,000元。

有市民以身軀及背包阻礙列車關門。（鄧栢良攝）

任何人不得啟動緊急或安全器件

今早有市民發起不合作運動，包括以身體或物件阻礙港鐵車門關上，以及拉動車廂內的緊急通話器手掣。港鐵今早約8時半表示，由於列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停；之後到約10時40分，港鐵再稱北角站同樣有多宗列車車門受阻，港島線銅鑼灣站至鰂魚涌站列車服務暫停。

根據《香港鐵路附例》，當中第八條指明：「除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得啟動鐵路處所內的緊急或安全器件，但為設置該等器件的明示目的及根據其上印有的指示而使用者，則屬例外」，否則最高可罰款5,000元。

有市民曾拉動緊急通話器手掣，清楚見到封條有曾被撕開情況。（陳康智攝）

另外第九條亦指明：「（1）任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車；（2）任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門」，干犯者同樣是不當進入或離開列車，最高可被罰款2,000元。

藍田站一度有大批市民等候（蘇煒然攝）

張貼貼紙亦違附例

除了令列車無法順利開出，今早亦有市民於站內範圍張貼貼紙；而之前亦曾有網民設計與港鐵官方貼紙告示相似的反修例貼紙，也在列車車門張貼。不過，港鐵附例同樣指，禁止張貼招貼：「除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所任何部分－（a）張貼、黏貼、髹上或書寫或安排張貼、黏貼、髹上或書寫任何標語牌、傳單、廣告或其他物品；或（b）派發任何書籍、單張、其他印刷品或任何樣本或其他物品」，違例者可高罰款5,000元及監禁3個月。

上周三（24日）亦有市民於港鐵金鐘站發起「不合作運動」，之後港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵附例保障乘客可安全、暢順乘車，一般而言，如港鐵人員勸籲後，市民無意妨礙車務，就不會再跟進；相反，如勸籲無效，港鐵會發通知書，因應事件嚴重性再決定下一步行動。上次不合作運動時，港鐵曾向兩名市民發出擬檢控通知書。

有市民之前疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙。（資料圖片／網上圖片）

今年5月阻車門關閉 涉事者被控告

此外，港鐵亦確曾就阻礙列車關門而引用港鐵附例控告市民。翻查資料，今年5月時，一名男乘客在樂富站阻礙車門關閉，港鐵職員勸阻時，被該男子以粗口辱罵，過程被市民拍下，短片在網上瘋傳。事後港鐵控告男子阻礙車門，以及講粗口，兩罪名最高合可判罰7,000元。