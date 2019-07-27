要表達訴求　焦點須清晰　不合作運動非萬試萬靈

7月24日早上，金鐘港鐵站有市民發起不合作運動，自當日7時許上班繁忙時段集合，部分人士阻礙車門關上，情況一度混亂，期間也懷疑發生推撞事件。警員介入後，金鐘站列車班次至9時半才陸續恢復正常。毫無疑問，這些市民在表達對修訂《逃犯條例》及總體政府施政的不滿，然而社會亦應反思，不合作運動是目標和意義何在。

不合作運動，是以非暴力行動對抗政權，起源於甘地對抗英國政府殖民統治。（資料圖片）

不合作運動，是以非暴力行動對抗政權，起源於甘地對抗英國政府殖民統治。當中最著名的兩宗事件，一是1921年，公開焚燒「洋布」，鼓勵本地生產，抵制英國傾銷布料；二是1930年的食鹽長征，甘地帶領群眾步行390公里到海邊自製食鹽，扺制英國濫收鹽稅，運動維持足足24日。兩者目標均是對準英國，捍衞的都是印度人的大眾利益。印度人參與不合作運動的願景，是改善未來印度紡織業的生計、以及食鹽不必再被濫徵苛稅。

印度過去的經驗當然不能直接套入香港，印度的殖民地背景與現在的香港更是不能直接比較，但香港人發起不合作運動，嘗試提高政府的管治成本，卻是不爭的事實。香港人因此須認識不合作運動的本質，避免為了抗爭而抗爭，甚至迷失方向。

影響的只有日夜謀生的普通市民，高薪厚祿的主事官員始終置身事外。（梁鵬威攝）

平情而論，阻礙列車開出的行動縱或能引起社會關注，但影響的也只有日夜謀生的普通市民，高薪厚祿的主事官員始終置身事外。再者，一般遊行示威，政府會預早通知市民，讓市民有所準備，例如選擇其他交通工具，或者提早出門。相較之下，是次「不合作運動」在網上群組號召，訊息未必遍及所有人，而港鐵難以及早應變，大部分上班族和一般市民也毫無預備，比一般示威更容易挑起不滿。

近日，社會愈來愈多聲音呼籲政府成立獨立調查委員會，查清這兩個月以來的民怨和衝突，惟政府一再拒絕。面對這種情況，香港市民嘗試發起不合作運動，動機是可以理解的，然而任何社會運動也須考慮理念、原則、效果等。無意義地阻止列車開車，只會傷害普羅大眾利益，實不可取。