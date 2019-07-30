【港鐵不合作運動】港鐵逐步回復正常　示威者紅磡解散

網民不滿港鐵及警方在7月21日處理白衣惡煞在元朗站無差別打人的手法，早上在調景嶺站聚集發起不合作運動，導致一輛往黃埔方向列車超過一個半小時無法開出。網民上午7時半開始打游擊突襲不同港鐵站，阻礙車門關閉，觀塘綫觀塘站至調景嶺站、港島綫銅鑼灣站至太古站列車服務一度暫停。及至上午11時許，港鐵宣佈列車受阻的事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。

港鐵上午11時許宣佈港島綫及觀塘綫列車受阻的事故已妥善處理，列車服務逐步回復正常。 （高仲明攝）

【上午12時45分】港鐵總經理鄭群興指今早不同車站有零星個案，有人阻列車關車、在月台緊急掣76次及車上緊急掣47次，表示港鐵已加派職員到有關車站當值，調其他人手去相關車站，轉免費接駁車。他希望公眾明白顧己及人，不要作出阻礙列車的行為。

【上午12時】運輸及房屋局局長陳帆回應不合作運動，呼籲表達意見的人士採取和平理性態度，盡量不干涉其他人出行安全下表達意見。他了解港鐵公司及警方以最大努力疏導人潮，但個別表達意見的人士刻意及多次阻礙列車車門關閉，並拉動車廂內緊急掣，造成混亂及滋擾。

【上午11時25分】在北角站進行不合作運動約60名示威者商討後，決定經北角碼頭前往紅磡。

【上午11時19分】港鐵宣佈早前在觀塘綫調景嶺站有列車受阻的事故已妥善處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。

【上午11時19分】港鐵宣佈早前在港島綫北角站有列車受阻的事故已妥善處理，港島綫列車服務逐步回復正常。

【上午11時15分】據現場所見，鰂魚涌站許多乘客向港鐵職員詢問車務狀況，但月台上只有一至兩名港鐵職員解答。有乘客不知道現時往堅尼地城方向月台列車是通往柴灣方向，場面相當混亂。

【上午11時14分】大批探員到藍田站，並前往月台。

【上午11時】藍田站接駁巴士站沒有人排隊，有幾個職員在場，分別有往調景嶺、觀塘方向列車。

【上午10時59分】太古巴士站開始出現人龍。

【上午9時15分】藍田站未見不合作運動，但藍田站封路不讓市民入閘。

藍田站未見不合作運動，但藍田站封路不讓市民入閘。（蘇煒然攝）

於鰂魚涌站上車的黃太不合作運動明白及理解不合作運動背後的動機。（劉錦華攝） 於鰂魚涌站上車的黃太稱今日的不合作運動「冇問題」，並表示明白及理解不合作運動背後的動機。她 亦稱不介意因不合作運動導致的遲到。 運輸及房屋局局長陳帆在瑪嘉烈醫院，探望今早大欖隧道車禍傷者後，於醫院外會見傳媒。對於今早港鐵不合作運動，陳帆希望示威者「盡可能是不干擾其他人出行及自由下表達意見，我理解港鐵公司同警務人員，盡最大努力協調同疏導。」他呼籲參加者表達意見時，盡可以和平理性的方式進行，指在鐵路班次繁忙時間阻礙港鐵車門及港鐵鐵路運作會造成滋擾，帶來不便，並影響鐵路安全。 陳帆對於有個別人士多次阻礙列車關門，以及按動緊張救援掣，認為「的確係造成混亂同滋擾，亦都係涉及鐵路安全！」他續指政府就修訂逃犯條例，特首已經停止有關立法程序，至於其他方面的要求，政府會繼續聆聽市民的聲音及意見。陳帆理解有市民於不同地方表達意見，如果表達意見過程是和平，他形容警方的處理手法克制。「發生衝突情況，我哋往往見到有暴力行為，導致警方採取（維持）秩序處理。」

運輸及房屋局局長陳帆回應不合作運動，呼籲表達意見的人士採取和平理性態度，盡量不干涉其他人出行安全下表達意見。（胡綽琳攝）

北角站不合作運動

網民發起不合作運動在北角站阻車門，港鐵宣佈港島綫需要額外行車時間。（陳康智攝）

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白衣惡煞在元朗站無差別打人一事，網民不滿港鐵及警方處理手法，早上在調景嶺站聚集發起不合作運動，導致一輛往黃埔方向列車超過一個半小時無法開出。網民9時許遊擊突襲不同港鐵站，9時15分左右阻礙北角站往堅尼地城方向車門關閉。候車乘客表示港島綫北角站往堅尼地城方向大約阻塞30分鐘，有救護員到場，但未能找到傷者。車廂內大部分乘客沒有反應，個別乘客指摘職員不處理事件，列車車長不斷呼籲「請勿阻礙車門關閉」。

港鐵在北角站發廣播，呼籲市民轉乘電車或其他交通工具。（鄧栢良攝） 【上午10時48分】近百名不合作運動示威者在北角站原疑似打算經「水路」往中環繼續不合作運動，但接近離開港鐵站時，發生數次衝突，有數名反對示威的市民疑因襲撃其他市民被包圍，警員護送懷疑襲擊人士到後門後，接受市民報案。其中一名懷疑襲擊人士掉下港鐵職員證。 【上午10時30分】港鐵在北角站發廣播呼籲市民上A出口轉乘電車或其他巴士前往其他目的地；如要過海可考慮北角碼頭搭船。 【上午9時22分】有人報警指有人擋門，配戴攝錄機的警員到場處理，被示威者包圍要求出示委任證。 【上午9時15分】港鐵宣佈受北角站有列車車門受阻影響，港島綫銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持五分鐘一班車，太古站至柴灣站列車服務維持五分鐘一班車，港鐵現正安排免費穿梭巴士。

網民游擊港島綫多站逼爆，港鐵銅鑼灣站至太古站暫停，金鐘站亦見擠塞。（郭藹盈攝）

謝先生形容今早的不合作運動沒有帶來太大混亂，整體尚算和平。（鄧栢良攝） 乘客謝先生是彈性上班時間，不合作運動對他影響不大，他指現時要轉乘其他交通工具，相信亦需時排隊，「或者食個早餐先囉。」謝先生形容今早的不合作運動沒有帶來太大混亂，整體尚算和平，他認為不合作運動對年輕人成本較低，「起碼無開槍，無催淚彈，記者及年輕人又唔使受苦，好支持」

羅先生認為不合作運動不可以停止，「一唔做就會無㗎啦」。（鄧栢良攝） 羅先生於北角港島綫等候了30分鐘仍未能上到車，他認為元朗白衫人襲擊市民一事「打醒咗」香港人，用不合作會影響其他市民，但不怕民意逆轉，「要支持嘅就會支持」，他認為不合作運動不可以停止，「一唔做就會無㗎啦」。

調景嶺站不合作運動

【上午9時15分】被阻礙的往黃埔方向列車離開調景嶺站。

【上午8時50分】原本阻礙調景嶺站往黃埔方向列車的人士，轉為在調景嶺站往北角方向進行不合作運動，阻礙車門關閉。

【上午8時35分】港鐵宣佈受列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站。

【上午8時35分】調景嶺站消防警鐘響起。

【上午7時53分】警方接獲報案，數人報案指約20個人阻礙車門關閉，列車無法開出。

【上午7時50分】數十名戴口罩黑衣人在往黃埔方向月台首4卡車門前聚集，進入往黃埔方向車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉。

元朗白衣人日前進入港鐵元朗站無差別攻擊市民，將軍澳線77名車長發起具名聯署要求港鐵高層承認決策失誤，網傳今天（30日）會有港鐵車長罷工。數十名戴口罩黑衣人在調景嶺站往黃埔方向月台聚集發起不合作運動，進入車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉，往黃埔方向調景嶺站列車超過一個半小時無法開出。

觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務一度暫停，港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，人龍由巴士總站一直延綿至調景嶺站A出口外，數百名乘客在雨中候車。

網民發起不合作運動，觀塘站至調景嶺站服務一度暫停，港鐵安排免費接駁巴士，大排長龍。（鄧栢良攝）