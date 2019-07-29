【逃犯條例】網傳7.30港鐵罷工　兩工會：未有參與　料出事機會微

上周日（21日）有白衣人士進入港鐵元朗站無差別攻擊市民，事後警方及港鐵的處理手法抱受批評，網上流傳明天（30日）會有港鐵車長罷工，要求港鐵高層承認決策失誤，莫把責任推卸給前線承受。 不過，網上暫時未有太多關於罷工的細節，《香港01》記者向分別屬泛民及建制派的兩大鐵路工會查詢，惟對方異口同聲指不知網傳的「罷工」由誰發起，而工會亦未有打算參與，相信明日發生港鐵罷工的機會較細。 港鐵回覆表示，留意到網上流傳的罷工行動，相信員工會以乘客的利益為大前提，緊守崗位，為乘客提供安全、可靠及舒適的鐵路服務。

上周日元朗站有白衣人襲擊市民。（資料圖片）

網上熱議港鐵罷工 泛民工會稱不知情

上周日有大批白衣人硬闖港鐵元朗站，無差別襲擊市民，甚至追入月台、進入車廂施襲，惟當時港鐵車務控制中心曾下令列車「清客」，要求乘客離開車廂。事後港鐵前線員工批評，車務控制中心決策失誤，之後發的新聞稿又令前線抱受批評，於是多條鐵路線的員工都發起實名聯署，要求港鐵高層正面回應，以及譴責警方遲遲未到站內救援。

有網民於「連登討論區」宣稱於明天發起港鐵車長罷工。雖然網上討論得沸沸揚揚，不過《香港01》向職工盟屬會、香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁查詢時，對方指不知罷工由誰發起，未有任何人就此接觸工會。他續稱，罷工需有具體行動和目的，例如罷工時到某處集會發聲，但網上流傳的罷工未見有詳情。

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發起罷工需依程序 建制工會：無謂搞亂社會

杜廣仁估計，明日發生罷工的機會細，工會亦不會貿然響應參與，始終該行動沒有詳情。他又稱，工會組織罷工需按照一定程序，貿然罷工或影響員工利益，工會有責任保障員工。不過他亦批評，雖然早前港鐵車務總監劉天成向員工發短片講解元朗襲擊事件，惟當中仍有爭議，例如港鐵仍未公開職員報警後，至列車到站時的大堂情況。

至於屬於工聯會的香港鐵路工會聯合會，在Facebook專頁表示：「不會參與罷工！」該會主席林偉強稱，不知由誰人發起明日的罷工，亦強調如現時響應罷工，只會為社會添亂，「無謂搞亂社會」。

劉天成先後以信件及短片形式，向港鐵員工交代上周日元朗站事件。（影片截圖）

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林偉強表示，車務控制中心下令「清客」時，月台尚未發生襲擊事件，而且決定亦合乎程序，不過認同港鐵處理上有改善之處。他又稱，港鐵高職已就事件解釋，強調不會罷工。

今日劉天成及港鐵總經理（特別職務）鄭群興到元朗站與前線職員會面，有份見面的資深車長梁志成同樣表示，不知由誰人發起罷工，相信早前參與聯署的車長，明天不會參與行動。他續稱，罷工造成的後果「非死即傷」，亦是「和理非」的最後手段，對於8月5日會否響應民間的大罷工，他認為問題複雜，需顧及社會的訴求，但強調「唔會話永遠唔罷，不過唔會輕易罷」。不過他補充，並不代表任何車長及工會。

梁志成又指，上周日元朗站發生衝突時，員工在涉事列車停站前已經知悉大堂有打鬥，並就此報警，而車務控制中心的螢幕，亦可顯示大堂情況。他表示，港鐵高層於會面時，未正面回應當時是否已從螢幕得知大堂有打鬥。他續稱，如得知大堂發生打鬥，就應考慮應變措施，而非清客。

另外，前晚（27日）元朗再發生衝突，警方清場時，多次使用催淚彈，梁志成指，此舉令港鐵員工、乘客都受影響感到不適，要求港鐵高層向警方反映問題，而對方亦回應稱，會與警方開會商談。

劉天成前晚（27日）向員工發短片講解元朗站事件，片內亦有閉路電視截圖。短片指，晚上10時59分下令清客時，月台未有暴力事件；直至11時6分，有白衣人湧上大堂並進入車廂，車長收到消息後，即通知車務控制中心。