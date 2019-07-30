【元朗遊行】社工劉家棟稱遭警毆打　提為守護公義及生命落淚

社工劉家棟被指在元朗衝突中，阻礙警方防線推動而惹上官非。而其代表律師庭上投訴，劉在被捕後逾64小時才被帶上法庭，違反一般被捕後48小時內帶到法庭的做法。他在獲保釋後批評警方檢控他，是要殺一儆百，散播白色恐怖，而現場警員更把他的頭，如高爾夫球般毆打。惟他強調他當日只為盡社工職責，避免人命傷亡，無悔當日的做法。

劉家棟（右）離庭時仍穿著醫院衣服。（盧翊銘攝）

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劉被捕時右眼及頸部受傷

辯方律師庭上指，被告劉家棟於上周六晚上7時許被捕。而警方於翌日晚上11時左右，已完成為劉錄取口供，但至今天早上才把被告帶上法庭提堂。辯方指，周日晚上11時許至今，亦超過30小時，期間警方沒有再向劉調查，要求控方解釋為何不盡快帶劉上庭。辯方又透露，劉在被捕時受傷，右眼被硬物擊中，頸部扭傷。

未帶劉出庭因要向他人錄口供

而控方庭上回應指，被告被捕後報稱不適，被送往醫院診治。而醫生指劉可配合調查後，警方才檢查其隨身物品和錄口供。裁判官繼而查問，為何警方不在昨日帶他上庭，控方解釋要繼續調查，向其他證人錄口供。

官指應嚴守48小時內帶疑犯上庭

而裁判官最終指，法庭非投訴警方之地，又指即使投訴成立，法官也無權處理，但認為警方日後應在疑被犯捕後48小時內，帶疑犯到法庭的做法。

而身穿病人衣服、戴上頸箍的劉，在獲保釋後發言。他直指警方檢控他，目的是要殺一儆百，散播白色恐怖，以恫嚇其他社工或願意守護年青人的人到現場。

劉強調當時盡社工職責

劉強調當時只是盡社工的職責，避免傷亡，沒有後悔。若可以重選擇，他亦會依舊守護生命和公義。劉發言至此，不禁留下男兒淚。

他又指案發時手無寸鐵，但遭3、4警員按在地上。對方不但多番警告已被制服的劉不要反抗，更把他的頭當成高爾夫球，用警棍毆打。他批評現場的警員身穿制服，但發洩個人的憤怒，並指會保留追究權利。而他受警員不禮物對待，亦連累其他病人和醫護人員。