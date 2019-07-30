【元朗黑夜】何君堯辭屯門大興花園顧問　管理員：好事，少樣嘢煩

在7月21日晚，元朗西鐵站有大批白衣人無差別襲擊市民。事後，立法會議員何君堯被拍攝到當晚曾與多名身全白衣的人士握手，更稱呼對方為「英雄」。 屯門大興花園第二期業主立案法團今（30日）發出通告，指擔任屋苑義務法律顧問的何君堯今日去信法團，稱「鑑於屋苑祥和氣氛不應受到外來政治因素影響」，為保障居民生活安靜，即日起辭任該職。《香港01》致電屋苑管理處確認有關通告，接線的管理員笑言何君堯請辭是好事，「令大家煩少樣嘢！」

屯門大興花園第二期業主立案法團今（30日）發出通告，指何君堯基於「保障居民生活安靜」，辭任屋苑義務法律顧問一職，並即時生效。（資料圖片）

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屋苑原定下周開會罷免何君堯

屯門大興花園第二期管理處管理員向《香港01》表示，早前有居民在居苑樓層張貼告示，又向管理處投訴反對何君堯擔任屋苑義務法律顧問。

該管理員表示，未有統計投訴數字，但管理處近日已收集居民有關意見，業主立案法團亦原定在下周三（7日）召開會議，議程將會商討終止何委任義務法律顧問事宜。她認為，如今何先行一步請辭屬好事：「令大家煩少樣嘢！大家都希望和諧！」

她續指，何君堯擔任屋苑義務法律顧問五年，但強調何並不代表屋苑，「佢唔代表我哋㗎，佢唔受薪做呢個位。」

屯門大興花園第二期業主立案法團今日發出通告，公布何君堯辭任屋苑義務法律顧問一職。（網上圖片）

何今向法團請辭 屋苑不應受政治因素影響

屯門大興花園第二期業主立案法團今日發出通告，指於今日收到何君堯的書面通知，指「鑑於屋苑祥和氣氛不應受到外來政治因素影響，由即日起辭任本屋苑義務法律顧問一職，以保障居民生活安靜。」法團管理委員會在通告指，已接受何的辭任，並表示感謝他在過多年為屋苑提供的服務。