【元朗黑夜】張建宗晤警察組織交代道歉論　司長辦公室回應無交代

四個警察組織今早聯同警務處處長盧偉聰，約見政務司司長張建宗，要求張澄清就西鐵元朗站襲擊事件的代警道歉論。會後出席代表未有回應張建宗有否向他們道歉，政務司司長辦公室下午發表回應，引述張建宗重申，他絕對支持和肯定警隊的執法工作，並高度表揚和衷心感謝警務人員在這期間致力維持社會治安，保障市民生命財產，全文沒有交待張有否向警隊道歉。

四個警察組織代表今早到政府總部會晤政務司司長張建宗，會後避談道歉論。（陳晶琦攝）

盧偉聰陪同見張建宗 警司協會：予以理解

警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會以及警察隊員佐級協會今（30日）上午11時，由警務處處長盧偉聰陪同下，到政府總部會見政務司司長張建宗。

警司協會主席陳民德會面後見記者表示，被問及會晤期間，張建宗有否向警隊道歉，陳民德未有正面回應，僅引述張建宗稱「非常支持、諒解警隊辛苦，會支持警隊工作」。

陳民德續指，警隊現時執行職務遇到市民刻意及蓄意阻撓，對警隊執勤及法治均沒有好處，故目前首要工作應回復社會秩序；其次為警民關係，希望市民全面配合警方執法。

陳民德又提及國務院港澳台辦昨（29日）對警隊工作予以高度，重申冀政府、社會人士能支持警隊工作。

至於有警員涉違反警察通例，以匿名信方投訴張建宗，陳民德則指警方會按既定程序處理上述個案。

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政務司司長辦公室下午回應稱，雙方在會面時間，「進行了一小時坦誠而有用的交流」，張建宗細心聆聽警務人員協會代表就近月為一連串大規模而密集的遊行示威維持秩序，以至對部分遊行示威後發生的暴力衝突和破壞事件，警務人員在採取執法行動時所面對的困難和挑戰。回應全文沒有提及張建宗有否向警隊代表道歉或收回上周的道歉。

公布引述張建宗重申，他絕對支持和肯定警隊的執法工作，並高度表揚和衷心感謝警務人員在這困難期間雖承受莫大壓力，仍能無畏無懼、克盡己任、緊守崗位，共同發揮專業精神，致力維持社會治安，保障市民生命財產，「法治是香港賴以成功的基石，而警隊在這方面擔當極為重要的角色」。