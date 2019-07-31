【逃犯條例】倡設獨立調查委員會　彭韻僖：林鄭有聽到、反應正面

特首林鄭月娥推動逃犯條例修訂引起全城風雨，社會一直要求政府成立獨立調查委員會跟進及檢討修例風波。律師會會長彭韻僖向《香港01》透露，前日（ 30日）在法律界《施政報告》諮詢會上，向林鄭提出成立委員會，引述林鄭「有聽到」意見，對此有正面反應。

林鄭月娥（資料圖片／梁鵬威攝）

彭韻僖表示，律師會就是否成立獨立調查委員會討論，現時傾向贊成成立，稍後將會發表文件詳細交代理據。她直言，曾探討英國2011年多個城市的衝突及法國去年黃背心運動，當地政府如何處理及檢討示威，才有成立獨立調查委員會的傾向。

她稱，獨立委員會最重要是有獨立性、公平、公正、有認受性，應宏觀地檢討事件，故此認為委員會成員應包含各持份者，如警方、示威者等。至於是否應根據調查委員會條例成立，她則指模式可再作考慮，而主席若需有認受性，相信退休法官有相關特質。

至於有指成立獨立調查委員會，最大阻力來自警方，彭韻僖則說「No comment （沒有評論）」。

另外，律師會就《施政報告》提出的意見書，提及香港面臨兩代人以來最具挑戰性的「逆風」，與殖民地政府於上世紀50年代及60年代所面對的挑戰同樣地大，令不少法律政策和修改法例盡情處於癱瘓狀態，削弱社會對未來的信心。

意見書稱，香港最近的緊張局勢源於社會對管治的不滿，如未能解決，將會侵蝕社會對法治及法制的尊重和信心。意見書提出兩個解決方法的基本原則，即處理巨大貧富懸殊，以及堅持遵守和尊重法治。