【元朗黑夜】港鐵管理層連日會見車長　承諾向警反映禁足車站清場

西鐵元朗站7月21日發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，港鐵當晚要求乘客離開車廂的做法事後被炮轟，更觸發近千名前線車長具名簽署聯署信，要求港鐵調查並公開交代情況。 據了解，港鐵管理層由7月29日開始，於不同港鐵站的會議室一連數日舉行約10多場的交流會，向前線員工解釋7.21當晚情況。有前線車長透露，會晤期間曾要求港鐵公開當晚的閉路電視片段，並禁止警方在往後示威活動，不再進入港鐵站範圍內清場，以免造成混亂。據悉，港鐵管理層會承諾反映訴求。

就西鐵元朗站7.21事件，港鐵現時僅公開當晚的發生時序及部分閉路電視片段截圖解釋，惟做法已引起近千名涉及將軍澳線、荃灣線、西鐵線及輕鐵線等列車車長發起聯署信以示不滿。

為安撫前線職員情緒，港鐵管理層由7月29日開始舉行約10多場交流會，並歡迎全體員工參與，希望釋除前線員工對於7.21事件關注及疑慮，並交流改善方法以及接下來示威活動，對於車務狀況的人手安排。據悉，多場交流會中，港鐵車務總監劉天成及港鐵總經理（特別職務）鄭群興均有出席。

據了解，港鐵車務總監劉天成出席多場交流會，席間向員工解釋7.21事件。（資料圖片）

有出席會面的前線車長透露，交流會舉行首天，有車長曾向劉天成遞交抗議信，並一度表示翌日（30日）將罷工，惟得到安撫後未再發起任何行動。據了解，會面期間除要求港鐵公開閉路電視片段外，亦有提及警方7月27日一度進入西鐵元朗站驅散市民引起大堂秩序混亂，遂要求警方往後的示威行動不應進入港鐵範圍。

該名車長續引述劉天成指，因事件正受調查暫未能公開相關片段；劉天成又指，會向警方反映不要再於港鐵車站範圍內清場，引起混亂。

至於民間8月5日發起大罷工，港鐵員工會否響應相關行動，有前線車長指要視乎接下來的交流會成果。

元朗黑夜事件簿：