【元朗黑夜】警方解釋元朗站救援遲兩大原因　反證無警時分40分鐘

西鐵元朗站本周日（21日）發生白衣人無差別攻擊乘客事件，受驚市民致電999求助，但遲遲未有警員到來，「無警時分」竟出現在現實時空，最終造成逾40人受傷。 事隔近三日，警方終在周三（24日）晩詳細解釋遲來救援原因。警司劉肇邦表示，當晚10時41分開始接報，但同時區內衝鋒隊正處理不同地方的打架、襲擊及火警事件等，因此只能派軍裝警員到元朗站；惟兩名警員在11分鐘後到場時，發現有「百人打鬥」，無法控制場面，故立即要求增援，到11時20分約40名防暴警察到場。換言之，由有人報案到防暴警察出現，元朗站出現40分鐘「無警時分」。 惟有關警方「自白」，沒有交待是否早已收到情報、為何沒有部署，以及為何防暴警察到場半小時後就離開，以致出現第二次「無警時分」，令更多人受襲重傷，包括劉肇邦的浸大新聞系師弟、與劉同樣曾任無綫電視記者的柳俊江。

▼7.21元朗黑夜▼

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白衣人衝到元朗站月台襲擊乘客，依警方說法，由報案至有支援警員到場，前往足足有40分鐘「無警時分」。（資料圖片）

從各區抽調數以千計人手到港島應對示威

劉肇邦指，警方自6月以來處理眾多公眾活動，當中亦涉及很多暴力事件。除了機動部隊之外，各總區亦有抽調衝鋒隊加入組成防暴隊伍，他們每日均要工作12小時或以上，甚至長時間都未能放假。

他表示，在過去的星期日，因應港島區的示威活動中有人聲稱會將暴力升級，當晚確有人向警察擲磚頭、縱火，而警方事後亦在現場檢獲到汽油彈。所以警方早在各總區，抽調了數以千計人手，包括衝鋒隊前往港島區執勤，令當日各警區的巡邏人手，變得相對緊張。

警方解釋，為應付周日港島區示威活動有人聲稱會將暴力升級，故從各警區調撥數以千計警員到港島。（資料圖片）

警方解釋周日晚收到有關西鐵元朗站的報案，元朗總區內的衝鋒隊正處理多宗案件。（警方影片截圖）

解釋元朗站「無警時分」的警司劉肇邦，在加入警隊前曾任無綫電視記者五年。（警方影片截圖）

兩軍裝警到場後向上匯報「近百人打鬥」

就元朗暴力事件警方佈防，劉肇邦表示，在周日（21日）晚上10時41分，警方開始接到市民有關西鐵元朗站的報案。他指當時在區內不同地方同時有打鬥發生，因此總區內所有衝鋒隊正處理不同的案件，包括打架、襲擊、火警等等，控制中心只能派軍裝警員，前往處理報案。

相隔11分鐘後，即晚上10時52分，兩名軍裝警員到元朗站。劉表示，二人看到「近百人打鬥」，經評估形勢後，認為無法有效控制場面，故立即要求增援；元朗警區的指揮中心立即在警區內抽調人手，並帶備防暴裝備，最終支援在晚上11時20分到達現場，稍後港島區多支防暴隊被抽調到元朗。

當晚有現場人士拍攝到有兩名警員到場後「快閃」離開，未知是否就是該兩名向上匯報「近百人打鬥」的警員。

在無綫電視任記者8年的柳俊江，周日晚到元朗站Yoho商場接載受驚市民離開時，遭暴徒打到頭破血流。（資料圖片）

柳俊江於第二次「無警時分」受襲

支援在晚上11時20分到達現場，惟他們在30分鐘後收隊離開，但仍有乘客留在站內。此時白衣人再次趁「無警時分」，拉開元朗站出口的拉閘，衝入站內亂打人。

當時穿上黑衣的前無綫記者柳俊江，本是到場義載受驚的市民離開，但結果遭白衣人追打至Yoho商場，頭破血流，過程由傳媒直播出街。

警方出Timeline交待由當晚10時41分到11時50分，警員到場又離場的安排。（警方影片截圖）

重申出示委任證按情況而定

至於委任證問題，劉肇邦表示過去多次大型示威活動中，警員有否展示委任證，都引起一些爭議。其中 周二晚在城市大學，當軍裝警務人員處理緊一宗刑事毀壞案件，並拘捕一名男子時，附近的人士包圍警察，並要求他們出示委任證。

針對應否出示委任證的問題，劉肇邦指警察通例有明確的指引，軍裝警員在某些情況不需要出示委任證，包括情況不容許出示、出示委任證會影響警隊行動或危及有關人員的安全、以及有關的要求不合理。而便裝警員方面，警察通例指出，警察接觸市民，以及行使警權，兩個情況同時發生的時候，就需要表明身份，以及出示委任證。

另外，對於周三早上有人在港鐵金鐘站發動「不合作運動」，包括阻止列車車門關閉，按動緊急掣等等。劉肇邦表示，警察有在場協助維持秩序，將相關人士帶離列車，會由港鐵決定是否按港鐵附例作出檢控。