【公務員集會】52部門員工聯署　參與EO：我理解的忠誠是直諫

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續至今近兩個月，由公務員發起「公僕仝人、與民同行」的集會，將於今晚（2日）在遮打花園進行。但政府昨日發表嚴正聲明，絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，亦必須對在任的行政長官及政府完全忠誠。 52個政府部門公務員先後以證件照匿名聯署，希望當局成立獨立調查委員會，呼籲同事參與集會和下周一（5日）的罷工。其中一位有份聯署的EO，對《香港01》記者說，會參加今晚的公務員集會，並表明他對現有政府和特首忠誠的理解，是要向政府高層反映是非對錯。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，尊重同事的個人意見，對於今晚的集會並無任何意見，但並不支持罷工。

公務員顏武周（左一）申請今晚在中環遮打花園舉行「公僕仝人、與民同行」集會，已獲得警方發出的不反對通知書。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府聲明：會嚴肅跟進任何違規情況

今晚（2日）7時至9時在中環遮打花園舉行的「公僕仝人、與民同行」集會，已獲得警方發出不反對通知書，發起人亦邀請特首和各司局長、議員和前官員出席，提供公開對話平台。發起人之一的顏武周曾表示，公務員脫下制服後都是香港人，不代表不能夠就政治議題發聲。集會只代表個人身份，不代表所屬部門；且於休班時間舉行，不影響工作。

不過政府昨日就發表嚴正聲明，指絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，又引述《公務員守則》，指公務員不論本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，就任何人違規的情況，會嚴肅跟進。

周四（8月1日）晚，逾千金融、銀行、保險界人士，放工後到遮打花園撐遮快閃。（李澤彤攝）

今晚已經有不反對通知書，是合法的，放工後我們也是普通香港市民，集會和言論自由受到《基本法》保障，為何我要害怕？ 行政主任（EO）D先生（化名）

集會有不反對通知書：為何我要害怕？

有份以證件照匿名聯署希望當局成立獨立調查委員會的行政主任（EO）D先生（化名），接受《香港01》訪問時表示，會參加今晚的集會，「今晚已經有不反對通知書，是合法的，放工後我們也是普通香港市民，集會和言論自由受到《基本法》保障，為何我要害怕？」他坦言自己並不擔心，不過亦有同事有所顧慮，「可能有人擔心被秋後算帳，影響升遷等，但我和不少朋友都沒有這個顧慮，希望現身集會。」

對於政府指，公務員必須對在任行政長官和政府完全忠誠，D先生直言，他對忠誠的理解並非盲目支持，而是要反映是非對錯，「反映問題和意見，不等於政治不中立和不忠誠，正正是我對政府和特首忠誠，我才出聲。」他計劃下周一（5日）請假，參與罷工行動。

公務員事務局網站，列明公務員參與政治活動的原則。但無寫明要對特首忠誠。

2014年梁振英、司局長簽名「反佔中」

對於聯署是否政治中立和忠誠，另一位行政主任Z先生對《香港01》記者說，2014年特首梁振英和司局長，以個人名義簽名「反佔中」，他反問那樣的聯署，與近日證件照的聯署相比，哪個才是中立呢？

2014年8月15日，時任行政長官梁振英，以個人名義簽名「反佔中」。（中通社）

梁籌庭：擔心有人趁機「挑機」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，尊重同事的個人意見，對於今晚的集會並無任何意見。他指出，除了政務主任、新聞主任及一些首長級職位外，公務員在工餘時間有表達的自由，但在工作則要保持政治中立。

不過，梁籌庭認為集會是「高度危險」，「因為你無可能每個人都確定是公務員，任何人能夠來『挑機』，若果同事『還拖』便會惹禍上身。」他稱，同事若受挑釁時不克制，不單要接受法院聆訊，其後更要受公務員紀律聆訊，後果較其他市民嚴重。

倡集體告假代罷工

對於有公務員表明會參與下周一的全港大罷工，梁籌庭坦言不支持，「背後無工會支持今次罷工，所以當日大家變相是曠工。」他建議有意參與罷工的同事，可以在當日集體告假，「一樣都可以令政府癱瘓，社會運作不到，意義上是一樣的。」

公務員內部對罷工或集會是否有意見分化？梁籌庭直認，公務員各有不同意見無可厚非，「你以個人身份點發表都無所謂，但要保護自己」，不要在工作時表達政治意見等。他個人亦支持成立獨立調查委員會，認為此舉是最佳的降溫方法，「調查不一定針對警隊，可能最後還他們公道。」

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52部門公務員聯署：集會罷工絕無違反《公務員守則》

52個不同政府部門的公務員，發表聯署公開信，涉及部門包括：律政司、警務處（文職）、消防處等，提及7月21日晚上，西鐵元朗站有大批白衣人無差別襲擊市民，但警方未有及時派員到場保護市民及捉拿施暴者，令人對警方執法能力存疑，並呼籲參與集會和罷工。

聯署發起人昨晚回應特區政府涉及罷工的聲明，指對聲明深表遺憾，又指根據《公務員守則》第3.7節，公務員須在「履行公職時」，保持政治中立，而《守則》第3.8節也訂明，公務員以私人身份加入政黨或參與政黨活動時，必須遵守當時適用於公務員隊伍的相關規例、規則和指引，認為公務員在公餘時間表達個人政治立場、參與集會和罷工，絕無違反《公務員守則》，亦同時受《基本法》保障集會和罷工的權利和自由。他們質疑，政府聲明有打壓《基本法》所列明之公民權利的嫌疑，嚴正要求政府必須尊重並嚴格遵守《基本法》，立即停止一切令所有公務員同事恐慌之言論。

▼過去一周反修例集會及示威▼