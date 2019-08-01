【逃犯條例】8.5全港罷工　職工盟吳敏兒：公務員或創造工運歷史

政府修訂《逃犯條例》引發超過一個的示威浪潮，有網民早前發起下星期一（5日）全港罷工。擁有95個會員公會的職工盟亦響應號召，動員全線罷工；職工盟又呼籲全港「打工仔」參與8.5全港罷工。

職工盟主席吳敏兒接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，呼籲全港罷工的同時，不可忽略公務員的力量，因過去一個星期以來，公務員已「不再收埋自己」，包括律政司等部門的公務員都陸續發聲；如公務員亦響應全港罷工，將會是香港工運歷史上的一次明顯變化。

被問及資方是否支持罷工時，吳就解釋，早前商會已經發聲明表態支持成立獨立調查委員會，而無論6.12罷工及今次的8.5全港，商界反應都良好，沒有看到商界有反感，認為情況反映社會普遍認同抗爭是為保障每一個人的政治權利，無分雇主和僱員。