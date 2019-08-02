【8.5罷工】18個環團支持全港大罷工　長春社：辦公室關門

政府修訂《逃犯條例》草案引起軒然大波，有市民自發於下周一（5日）大罷工，向政府表達訴求。18個環保團體今日（2日）發聲明表示，會與民同行及守護香港，響應大罷工，促請政府回應民間的五大訴求。參與的綠領行動，總幹事何漢威表示，「不少同事之前已表達支持罷工行動。」

近日有年輕人到多區呼籲市民8月5日響應全港大罷工。（羅君豪攝)

17個環保團體共同在今早11時發表「環保團體與民同行 保護環境守護香港」的聲明，呼籲響應8.5大罷工，同日他們也會停工一日以表支持。



辦公室關門 同事想返也返不了

有份響應8.5大罷工的長春社，高級公共事務經理李少文向《香港01》表示，下周一將容許30名同事不上班，強調不會扣假或薪金，「其實辦公室會關門，同事想返都返不了。」他指出，當日除了有緊急情況，如舊衣回收箱滿了要更換等，否則不會有任何同事工作。

綠領行動總幹事何漢威則表示，十多名同事下周一會全數響應罷工，「同事之前都表達好希望參與罷工，支持行動」，所以早前已經安排了工作交接，當日辦公室將不會開放。

17個環保團體今日發聲明稱，會與民同行，參與8月5日的大罷工。（網上圖片）

18個發聲明的環保團體包括，大嶼山愛護水牛協會、生態巴士、生態教育及資源中心、守護大嶼聯盟、自然脈絡、長春社、食德好、香港自然生態論壇、香港海豚保育學會、健康空氣行動、綠領行動、創建香港、綠色力量、 龍尾環境教育中心、環保觸覺、土地正義聯盟、南地球，以及香港自然探索學會。