【逃犯條例】律政司檢控官曾批鄭若驊政治先行　另一方又聯署駁斥

律政司刑事檢控科一群檢控人員曾於本周三（31日）發表匿名公開信，批評律政司司長鄭若驊「其身不正」，處理牽涉大型公眾活動的案件時，主要考慮政治因素，又指她「視檢控守則如糞土」。 有一群自稱為律政司刑事檢控科的「少數但不再沉默的檢控官或高級檢控官」，今日（2日）發聲明回應上述言論。他們說，鄭若驊一直克盡己任，批評上述言論嚴重損害檢控官的中立形象，有關檢控官已無資格讓公眾信服其檢控決定。 信中又懇請律政司司長及刑事檢控專員，禁止曾表達政治立場的檢控官參與任何涉及《逃犯條例》，以及反修例事件相關案件的檢控工作。

反修例運動持續，近日相繼有不少公務員匿名發信及參與聯署，要求政府聆聽民意。（資料圖片）

讚揚鄭若驊克盡己任

一群自稱為「少數但不再沉默的檢控官或高級檢控官」，今日向市民匿名發信，稱律政司司長、刑事檢控專員及部份刑事檢控科的同事，一直克盡己任，以高度專業的水準及精神進行刑事檢察工作，捍衛香港的法治。

他們又說，不受政治干預的刑事檢控工作，是維護法治的重要一環，批評有一群人將個人政府立場帶入刑事檢察制度，沾污了原本獨立、公平、公正及公開的刑事檢察工作。

促禁有關檢控官參與反修例案件

聲明又指，在早前的匿名信中，該措詞用字顯示了有關人員有既定的政治立場，嚴重損害檢控官的中立形象，令市民對法治失去信心。

聲明提到，有關檢控官已無資格讓公眾信服其檢控決定。為確保律政司能繼續公正及不偏不倚地履行檢控工作，懇請律政司司長及刑事檢控專員，禁止曾表達政治立場的檢控官，參與任何涉及《逃犯條例》，以及反修例事件相關案件的檢控工作，以符合「一貫、公正、獨立」的原則。

一群自稱為「少數但不再沉默的檢控官或高級檢控官」，今日向市民匿名發信，稱律政司司長一直克盡己任。

↓↓檢控人員早前發出的公開信全文↓↓