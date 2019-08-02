【逃犯條例】何君堯點名指部分議員、外籍人士涉犯罪　促警方跟進

反修訂《逃犯條例》爭議持續，觸發多場大型示威遊行及警民衝突。建制派立法會議員何君堯今（2日）召開記者會，指出6月至今有超過180人被捕，惟三類人士包括縱火及非法集會的外籍人士、參與港鐵不合作運動，以及參與示威的立法會議員仍未被檢控，更點名稱部分議員涉觸犯若干罪行，促請警方跟進。 何君堯又回應曾向朱凱廸「走生路或不生路」的言論，稱僅希望做人要懸崖勒馬。而記者會僅召開約18分鐘，何君堯發表言論後表示，不設任何答問時間，稱稍後將前往灣仔警察總部提交書面投訴及報案，便急步離開。

記者會期間，香港政研會主席鄧德成（右）展示多張相片；而何君堯（左）則指有部分外籍人士涉嫌縱火及教唆非法集會。（方家遠攝）

建制派立法會議員何君堯今日（2日）聯同香港政研會主席鄧德成召開記者會。何君堯表示，自6月起發生一連串示威遊行、非法集會，且不少集會其後演變成暴力事件，警方至今於非法集會及遊行中拘捕超過180人，惟有三大類型仍未被檢控，包括參與活動的立法會議員林卓廷、鄺俊宇、朱凱廸、鄭松泰、尹兆堅及區議員譚凱邦等。

他指出，上述議員在過去多次集會遊行扮演非常重要的角色，涉嫌觸犯公眾防擾、非法集會及阻差辦公等罪行等。

同時，何君堯又展示多張過往傳媒直播示威遊行的截圖照片，指當中有外籍人士縱火及教唆非法集會，且照片下方列明「CIA（美國中央情報局）、不是暴徒是什麼」等字眼，以及參與癱瘓港鐵運作「不合作運動」人士，要求警方跟進。

至於民間發起8月5日罷工，何君堯指會影響香港整體利益，反對任何罷工言論及行動。

何君堯發表言論後，稱今日的記者會不設任何答問環節便急步離開。（方家遠攝）

冀設立「遊行休漁期」冀警能提停止批出不反對通知書

何君堯冀設立「遊行休漁期」，希望警務署能停止批出遊行的不反對通知書。對於網上的中傷言論、辦事處以及雙親墳墓遭破壞，何君堯斥此等行為有違傳統美德、毫無人性，務求令他滅聲，強調是「真正的白色恐怖」，故稍後將前往警察總部就上述事情報案。

而記者會全程持續約18分鐘，何君堯就近日事情發表言論後，稱不設任何答問環節，並急步離開。