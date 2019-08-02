【逃犯條例】網傳維園集會撐白衣人與警攜手　發起人：非官方圖片

反修訂《逃犯條例》風波持續逾兩個月，至今仍未平息。反修例集會明（3日）將於旺角晏架街球場舉行；而建制組織同日下午亦在維園草地舉行「希望明天」反暴力音樂集會。 近日有網上圖片提及明日舉行的「希望明天」集會屬撐警察集會，且提及「支持正義白衣和警察聯手；藤條教訓黃屍天經地義」等字句，主辦單位香港政研會主席鄧德成接受《香港01》查詢時，澄清流傳的圖片並非官方發出。

主辦活動的香港政研會主席鄧德成（右）接受《香港01》查詢時，澄清該圖片並非官方發出，重申明日的集會以音樂形式舉行，著重宣揚不要暴力。（方家遠攝）

「希望明天」反暴力音樂集會將於明日下午3時在維園舉行。主辦活動的香港政研會主席鄧德成表示，集會以音樂形式舉行，猶如胡士托音樂節，且主要邀請市民、警察及警嫂參與。

香港政研會明日（3日）下午3時將於維園舉行「希望明天」反暴力音樂會。鄧德成稱，主要邀請市民、警察及警嫂參與並分享心情。（香港政研會Facebook 專頁） 對於有網上有流傳圖片指，明日集會主要針對四大點，分別為「支持正義白衣和警察聯手」、「聲援南邊村及廈村村民」、「藤條教訓黃屍天經地義」以及「煙花賀黃屍暴徒入獄」，以支持白衣及警察攜手維持治安。鄧德成接受《香港01》查詢稱，圖片並不是官方發出，舉行活動目的僅是邀請市民分享心情，以及宣揚不要暴力、不要紛爭，重申流傳的圖片屬抹黑並作澄清。