【8.5罷工】中大明言尊重員工表達意見的自由　不會追究罷工僱員

政府提出修訂《逃犯條例》引起社會反彈，事件引起的示威、遊行不斷，有網民發起下周一（8月5日）全港罷工、罷市、罷課。香港中文大學校長段崇智昨日與學生會面時（1日）稱，絕對尊重同學及教職員罷工罷課的權利，承諾不會因此做出任何處分。 中大回覆《香港01》時確認，中大今日（2日）曾就罷工一事向部門主管發電郵，重申中大尊重員工表達意見的自由，不會對參與8月5日罷工的僱員採取任何處分或追究行動。 據了解，中大提醒員工可毋須提供原因地請假，而各主管須向中大人力資源處報告情況，稍後或以無薪或扣假等形式處理罷工的員工。

據知，中大今日向教職員發電郵，重申員工可按正常程序申請個人休假。（讀者提供）

據知，中大今日向各部門主管或負責人發電郵，重申員工可按正常程序申請個人休假。電郵中表示，除非申請人希望審批人在審批申請時，考慮請假原因，否則不必說明原因。而主管如有需要可向大學反映人手安排，以盡量維持該部門或組織的正常運作。至於沒有提前請假而沒上班者，其所屬部門或單位需向中大人力資源處報告；若情況經確認後，將據實際情況，以無薪或扣假等形式處理。



中大回覆《香港01》查詢時，確認今日曾向部門主管發電郵，供各部門在收到查詢時，可按照既定規例和程序提供指引；中大重申尊重員工表達意見的自由，強調大學不會對參與8月5日罷工的僱員採取任何處分或追究行動，並已通知各學系及部門，因應情況作出適切的工作安排，盡力維持大學正常運作。

反《逃犯條例》修訂運動發展近兩個月，有網民發起下周一（5日）全港罷工、罷市、罷課，並在屯門、荃灣、黃大仙、沙田、大埔、金鐘及旺角七區舉行集會，要求政府回應五大訴求（包括正式宣布撤回逃犯條例、成立獨立調查委員會調查警方疑濫用武力等）。



香港中文大學校長段崇智昨日（2日）與學生會面，就近日社會事件交流。他當時表示，絕對尊重及保障同學及教職員參與罷工罷課的權利，承諾不會因此做出任何處分。