【8.5罷工】至少12名港台主持周一罷工　工會：管方勿秋後算帳

反修例風波持續近兩個月，至少12名港台節目主持人發起聯署聲明，稱將參與下周一的全港大三罷行動。聲明指，自今年六月以來，政府拒絕聆聽大眾聲音，甚至多次容讓警方使用過度武力鎮壓示威者，波及無辜市民，將香港推向極權統治的不歸路，聲明指他們決定參與罷工，以呼籲政府盡快回應訴求。 港台工會亦發聲明，強調公務員享有《基本法》賦予的集會、罷工等自由及權利，要求管方切勿秋後算帳。 港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回覆《香港01》查詢指，暫未有統計受影響的節目及頻道數目，但強調廣播服務不會受到影響。

至少12名香港電台節目主持會參與下周一的罷工行動。（資料圖片）

港台節目人員工會昨晚通過，以工會名義參與明日的公務員工會集會以及響應下周一的罷工行動。12位港台節目主持人，包括尹子龍、丘國盛、凌梓維及曾志豪等今日聯署發表聲明，指「自今年六月以來，民間多次遊行集會要求政府回應訴求，唯政府拒絕聆聽大眾的聲音，甚至多次容讓警方使用過度武力鎮壓示威者，波及無辜市民，將香港推向極權統治的不歸路。」

聲明呼籲特區政府盡快回應五大訴求

聲明指，作為熱愛香港，珍視言論自由的一群主持，決心參與民間自發下周一（5日）的全港大三罷行動，希望透過罷工行動表達立場，呼籲特區政府盡快回應市民五大訴求，包括撤回《逃犯條例》修例、撤回6月12日暴動定性、撤銷所有抗爭者控罪、成立獨立調查委員會、全面落實雙普通選等以讓社會回復安寧，別再執迷不悟。

聲明續指，作為傳媒工作者一份子，不單止為香港市民帶來快樂與正能量，同時亦肩負與香港市民同行的使命，「與香港同呼同吸」，在現今社會狀況下，他們無法視而不見，作為電台主持，願為所愛的香港盡力，亦希望政府正視港人訴求。

參與罷工聯署的香港電台節目主持人名單 （以姓名筆畫序排列） 方梓豪 尹子龍 丘國盛 凌梓維 張俊浩 梁德輝 崔潔彤 曾志豪 貴花田 黃冠斌 彭詠儀 蒙為亮 （持續更新）

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回覆《香港01》查詢指，暫未有統計受影響的節目及頻道數目，但強調廣播服務不會受到影響。（資料圖片）

港台：廣播服務不會受影響 正商討應變方案

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回覆《香港01》查詢指，暫未有統計受影響的節目及頻道數目，但強調廣播服務不會受到影響。

她指，參考過往打風季節，若有員工未能上班，港台會安排人手調動或「融合一、兩條頻道」運作，現時內部正商討應變方案，暫時尚未有定案。

被問到港台是否准許員工罷工或會否作出懲處，她指，管理層相信港台員工在工作上及製作節目應恪守一貫守則及標準，不偏不倚。

港台工會：要求管方切勿秋後算帳

香港電台節目製作人員工會發聲明表示，會響應下星期一的全港大罷工，至於新聞從業員將留守崗位，確保公眾知情權，其他同事則會調動工作，要求管方切勿秋後算帳。工會指出，公務員作為香港居民一分子，同樣享有《基本法》列明香港居民享有的集會、遊行及參加罷工等的自由及權利。



工會表示，「罷工並非政治表態，而是希望敲響警鐘，促請手握公權力者積極行動，履行服務市民的承諾，彌合官民信任的裂痕，以免令政府進一步陷入失紀失範的管治危機。」

聲明形容今次危機的深重，是回歸以來前所未見，解鈴還須繫鈴人，促請政府為全港市民福祉，正面回應民間訴求，刻不容緩。