【逃犯條例】海關發電郵指收到不明電郵談罷工　呼籲同事緊守崗位

近有多名公務員聯署促政府回應訴求，亦有公務員發起今晚（2日）在遮打花園舉行的「公僕仝人，與民同行」集會。繼公務員事務局局長羅智光昨日（1日）向公務員發信，指不認同以公務員名義發起集會及罷工後，海關今早（2日）亦發出一封內部電郵，呼籲各同事緊守工作崗位，並捍衛公務員隊伍奉公守法、政治中立等核心價值。

政府發言人昨日發表嚴正聲明，強調「絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為」，又指公務員集會會「令人誤以為公務員與政府對着幹，製造政府內部分化和矛盾」，動搖市民對公務員政治中主執行職務的信心。

海關今早亦發出一封內部電郵，海關內部秘書趙錦泉以「部門致各位同事的函件」為題，內文寫道「最近部門收到一些不明來歷的電郵，談及有關參與政治集會和罷工事宜」，又指提醒同事須留意昨日公務員事務局局長及特區政府發出的聲明，秉持「奉公守法、盡忠職守、不偏不椅、政治中立」等等原則。信中又提到，同事須嚴格遵守公務員事務規例及守則，表示「如有任何違規的情況，政府會按既定機制嚴肅跟進。」

海關今早亦發出一封內部電郵，指最近「收到一些不明來歷的電郵，談及有關參與政治集會和罷工事宜」。

有不願透露名字、在海關工作的關員表示「都預計了會有這些電郵發出來」；而另一名關員則認為，該有關通告純粹是海關部門順從公務員事務局的指示而發出，某程度上是當局一種施壓，逼使部門員工不要參加罷工集會。