【逃犯條例】浸大學生會：無法無視社會不公　九月迎新營縮至1日

反修例風波觸發社會巨大民憤，至今仍未平息。浸會大學學生會今日發表聲明稱，由於現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞，將擬於九月舉行的迎新營(Ocamp)改為「迎新日」，並由維期三日縮短為一日，並暫定於九月七日舉行。

浸會大學學生會發聲明指，基於現時社會狀況，原定下月舉辦一連三日的迎新營，將會縮短一日並改為「迎新日」。（資料圖片）

浸會大學學生會下午發聲明指，大學生活理應多姿多彩，但無奈「在暴政之下」，大學生無法無視社會上所發生之不公，繼續一切如常地籌辦迎新營。聲明指，大學生在如此關鍵時刻，理應更要負上重任，一同守護我城。

聲明續指，社會上已有人以赴死心態戰鬥，放棄大好前途，甚至以一己性命，換取港人發聲機會。但另一方面，政府面對社會各界反對仍繼續不知悔改，為政不仁，五大訴求更是遙遙無期，直斥「北京嘅傀儡港共政權根本冇資格代表香港人。」

「迎新日」暫定於九月七日舉行

學生會將擬於九月舉行的迎新營改為「迎新日」，並由維期三日縮短為一日，並暫定於九月七日舉行。聲明續指，大學作為自由與良知之橋頭堡，將與港人一同作戰到底，「直至一日我哋終於可以除下口罩互相擁抱。」