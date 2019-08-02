菲傭涉虐待非禮少主人　被告疑偷事主豬仔錢箱　事主母：人誰無過

菲傭涉嫌在僱主家工作3年內，多番虐待及非禮少主人案續審，事主母親繼續作供時，提到被告曾多次在其家中偷錢，甚至連事主的「豬仔錢箱」都偷，惟他們仍與被告續約3次，事主母解釋人誰無過，又稱視被告如家人，每次被告犯錯都原諒她。惟後來她與被告因薪酬問題鬧上勞資審裁署，審裁官得悉事主有這些指控後，建議事主母報警。

被告Vivo, Angela Villamer被控3項虐兒及2項非禮罪。(資料圖片)

被告Vivo, Angela Villamer，38歲，被控3項對所看管兒童襲擊或虐待罪，及2項非禮罪。控罪指，被告於2015年某日至2018年9月7日期間多次惡意地襲擊男童X，及於2018年期間多次非禮男童，X現年10歲，他對被告的指控，包括被被告扯頭髮致頭皮出血、捏瘀手臂及洗澡時觸摸其下體700次。

被告曾偷取X及其母親金錢

事主X的母親接受辯方盤問時，承認於2018年10月8日，曾因「長期服務金」問題與被告鬧上勞資審裁處。但X母指被告在她家工作的6年，被告與他們一家相處融洽，但被告常向她借錢，她的房間沒有鎖門，錢包內的現金亦常不翼而飛，其中一次約被偷去3000元，甚至X的「豬仔錢箱」亦曾被偷走數千元，令X母親需買一個夾萬讓他存錢。

X母親稱對被告如家人

辯方質疑如被告多次偷錢及虐待X，為何X母親準備與被告第三次續約。她稱雖不滿意被告一些表現，但選擇相信被告，又說：「我對佢好似家人，如果大家冇咗信任，好難繼續相信落去，每次過失我都選擇原諒，因為人誰無過。」

勞資審裁官建議報警

X在2018年9月10日（被告離職翌日），首次向母親透露遭被告摸下體，以及過往三年的虐待經歷，X母親稱：「阿仔唔想有下一個家庭同小朋友受害！」X一家前往僱傭中心，向負責人講述事件，但辯方指X母親的首張口供紙未有記錄該次事件。X母親最後聽取勞資審裁處裁判官建議，於10月31日報警。

案件押至8月8日續審。

案件編號：KCCC3725/2018