【8.5罷工】新巴城巴職工會尊重同事罷工權利　籲公司勿秋後算帳

反修訂《逃犯條例》爭議持續，有網民發起下周一（5日）全港罷工、罷課、罷市，職工盟早前亦發聲明呼籲全港「打工仔」響應，藉此向政府表達五大訴求，包括撤回修訂條例、撤回6.12暴動定性、成立獨立調查委員會徹查事件及實行雙普選等。 新巴、城巴職工會日前先後在Facebook專頁表示，受到會章限制，未有足夠時間召開會議商討罷工決定，惟工會將「絕對支持及尊重」會員，參與8月5日罷工的權利及自由。兩個職工會又促請公司，不要作出任何阻撓或秋後算帳行動。《香港01》自昨日(2日)起就情況向新巴、城巴查詢，至今仍等待回應中。

修訂《逃犯條例》風波未平，更觸發起多場大型示威遊行及警民衝突，惟政府至今未有回應市民提出的五大訴求，網民遂發起8月5日全港罷工。（資料圖片）

反修例風波至今持續近兩個月仍未平息，民間下周一發起「三罷」，即罷工、罷課及罷市。多個界別人士包括環保團體、社福界及金融界等紛紛響應。

新巴、城巴職工會昨日及今日先後在Facebook專頁提及，政府因應陳同佳台灣殺人案推出「送中條例」引起社會極大反彈及撕裂，且一直未有承諾撤回條例，及後7月21日西鐵元朗站發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，警方當晚的處理手法至今亦未有合理回應。

對於民間發起8月5日罷工，新巴、城巴職工會指出倘有同事參與行動，促請公司不要阻撓或秋後算帳。（新巴、城巴職工會Facebook專頁截圖）

新巴、城巴職工會日前先後在Facebook專頁指，尊重同事8月5日罷工的權利及自由。（資料圖片）

故此，因應民間發出8月5日的罷工呼籲，新巴城巴均表示礙於會章限制，未有足夠時間召開會議討論是否通過罷工決定，惟兩個職工會均表示支持及尊重同事相關權利，亦促請公司不要因同事參加罷工，而作出任何阻撓或秋後算帳行動。

兩個職工會同時亦促請政府盡快成立獨立調查委員會，以公平公正的態度徹查整個運動的始末，以舒緩現時社會的紛爭。

九巴職員權益工會不響應罷工

至於，九巴工會下周一會否響應罷工行動，九巴職員權益工會理事長李國華表示，考慮到市民出行需要，工會將不會響應罷工行動，惟不阻止個別員工決定。他又指，倘涉事員工事後被公司秋後算帳，將會協助他們爭取權益。

九巴表示，會密切留意情況，作出相應的車務調配。