【將軍澳遊行】TVB周日下午停員工巴士　指遊行嚴重影響區內交通

《逃犯條例》引發的政府風波未止息，近兩個月來幾乎每個周末都有集會和遊行。下周日（4日）的將軍澳集會及遊行，已獲警方發出不反對通知書，以區內的單車館公園為終點。縱然遊行路線將不往工業邨無線電視城，但《香港01》收到無線內部職員訊息指，往來將軍澳站及電視城的員工巴士，當日下午將會暫停，無綫解釋原因是「由於將軍澳區有遊行及集會活動，估計該活動將會嚴重影響將軍澳區內的交通運作」。 無綫電視暫未回應查詢。

遊行主要經寶林及坑口

警方向申請人發出的不反對通知書，時間為中午12時至晚上8時正。將軍澳集會設於寶林邨旁寶翠公園，遊行由下午2時半開始，沿毓雅里、寶豐路、寶林北路、寶寧路、培成路，經文曲里公園往終點單車館公園。負責人指，基本遊行路線不變，但如果遊行人數太多，警察會要求對路線做出更改。

無綫電視周日下午暫停員工巴士服務。（資料圖片）

內部電郵通知員工停巴士服務

無綫電視的員工巴士，設於港鐵將軍澳站旁的公共交通交匯處。巴士會經唐俊街，轉左寶邑路，於坑口文曲理公園對出迴旋旋，駛入環保大道往無綫電視城，不會駛經遊行路線。

《香港01》收到無綫發給員工的內部電郵通知，指當日的員工巴士服務，會於下年1時35分起暫停，計在晚上8時05分陸續恢復正常。無綫在電郵解釋，是「由於將軍澳區有遊行及集會活動，估計該活動將會嚴重影響將軍澳區內的交通運作而作的特別安排」。

記者多次聯絡無線電視方面了解情況，現仍未得到回覆。

三條巴士線及一條小巴線可返電視城

無綫沒有在電郵中提及替代方法，不過沒有員工巴士，無綫員工仍有其他選擇往返港鐵站及電視城。現時有三條巴士線，在周日會駛經將軍澳工業邨無綫電視城，當中九巴298E（坑口站至工業邨循環線）朝7晚8服務，20或30分鐘一班；新巴797M（將軍澳站至工業邨循環線）周日在朝7晚8服務，30分鐘一班，惟早上9時至傍晚6時不設服務，不過新巴796X於將軍澳以工業邨為終點，12分鐘一班。此外，尚有小巴112M往返工業邨至港鐵康城站。

因應周日遊行，新巴已宣布797M改以調景嶺站為終點，不駛入將軍澳站；796X、796P和796C不經尚德一帶道路及將軍澳站。有關路線未有停駛通知。