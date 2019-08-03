【公務員集會】警察協會批張建宗　退休公僕：霍德年代邊敢出聲

修訂《逃犯條例》風波導致社會分化，公務員亦忍不住要發聲。數萬名市民、現職及退休公務員2日晚冒雨在中環遮打花園出席集會，表達不滿，當中包括已經退休約20年的歐先生。 不願上鏡的歐先生稱自己一直反對政治修訂《逃犯條例》，而今次是在「無得選擇」的情況下，一定要出來發聲；他批評現時警察權力比政府更大，對警務人員組織批評政務司司長張建宗的致歉言論看不過眼，「警務處咁低級，若果是霍德（前布政司）那個年代，啲差人點敢出聲啊」。

（李澤彤攝）

歐先生與友人一起參加集會，他已經退休約20多年，不願透露自己從前是在哪個政府部門工作，僅稱任職的部門是現時「最受盡千夫所指的部門」。

歐先生表示，他一直反對修訂《逃犯條例》的內容，認為若修例一旦通過，香港便會變成「一國一制」，失去區別香港與內地的一道牆。 對於林鄭政府處理修例的工作，歐先生認為林鄭是「由頭錯到落尾」，亦沒有聆聽民意。而他最看不過眼的是，張建宗代警隊發表致歉言論後，警務處一些「低級職員」竟批評張建宗及要求他就此辭職，情況不能接受，「張建宗政務司長職級比警務處的人高幾十級，但他們竟然畀壓力張建宗並叫他辭職，這樣的表現是不忠誠，張建宗是政府的第二把交椅，以前霍德（前布政司）那個年代，啲差人點敢出聲啊，見到霍德都走人啦」。 他批評，現時警察的權力「大過政府」，慨嘆「香港仲點樣走落去呢」？

歐先生坦言，他工作的那個年代，政府比現時「好好多」，至少是「有個制度，大家有規有矩」，尤其是服從紀律的警察，做事更是有規有矩的。他批評，公務員事務局局長要求公務員忠誠，但警察就越級批評政務司司長，是雙重標準。

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鄺婆婆於2002年退休，以前任職醫務衞生署護士長。她認為現時政府推出修例的做法非常不妥，又指回歸前由「鬼佬」（外國人）擔任港督，政府一定會做好全面的諮詢才有政策出台；以前從來不會要求公務員效忠於港督，因為政府當年不會引起如此巨大的爭議，迫使公務員歸邊選擇「企左定企右」。

近日有年輕示威者被捕，鄺婆婆透露自己「喊咗幾晚」，疑惑當局為何要捉拿學生、拘捕香港的下一代，「佢哋唔係賊嚟，仲讀緊書，唔係元朗（7·21事件）嗰啲人嚟」。她認為近年戴耀庭等有識之士被捕，就如內地當年文革時要知青下鄉「執牛屎一樣」，希望令市民只得單一思想，但她指自己與很多市民一樣，不希望與內地看齊。

她又提及現時警方「做事違背良心」，若要調查警員濫權他們亦有麻煩，她認為政府應出來和解，「兩邊都特赦」，因為法律不外乎人情，以往廉政公署亦曾特赦涉貪的警員，她希望政府可「搵返個心」做事。

鄺婆婆又促林鄭月娥良心發現、「做返香港人」，重新思考香港一直以來的傳統與價值，不要再將年輕人捉到牢獄中。