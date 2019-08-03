【旺角遊行】許智峯調停遭搶揚聲器　防暴警斥「抽水」、「扮嘢」

「旺角再遊行」遊行隊伍於今日（3日）下午約5時抵達終點，大會宣佈共有12萬人參與。晚上9時，警方分別於尖沙咀及太子開展清場行動，期間施放多枚催淚彈。立法會議員許智峯在警方防線前與多名防暴警察對峙，他以揚聲器與警員進行交涉，希望能與現場指揮官對話，能警方通融更多時間讓示威者離去。惟其後突然遭警員衝前搶走他身上揚聲器，並反指許智峯正參與非法集結，會進行錄影及刑事檢控。 攝影：廖俊升

希望警方能給時間示威者離開

晚上10時，警方防線推進至尖沙咀警署外，立法會議員許智峯利用揚聲器向警方喊話，指希望與指揮官對話，並指示威者有人中催淚彈、有人受傷，希望警方能給予示威者更多時間離開，方才推進防線，以減低警察與示威者發生衝突。

立法會議員許智峯在警方防線前與多名防暴警察對峙，他與警員進行交涉，指希望能與現場指揮官對話。

警：你喺到只係抽水

有現場警員反利用揚聲器警告許智峯不要再使用揚聲器，又向許智峯大聲喊道：「整個行動入面，個啲暴徒話冇大台，只係話be water，你係到只係抽水，唔好係到擾亂指揮工作！」又多次警告許智峯，若其再使用揚聲器，便會上前檢控。隨後有警員衝前，搶走他身上的揚聲器，再後退至防線內。

有防暴警察上前搶走許智峯的揚聲器。

兩個揚聲器被搶走

許智峯身上兩個揚聲器被搶走後，該名警員同時要求許智峯返回行人路，並多次警告許智峯及記者阻礙警方視線，妨礙警方執行職務。防線內有不少警員隨後敲盾叫囂歡呼，又大聲道：「你企係到影相咋嘛」、「抽水」、「扮野」，「返去啦」。警員指許智峰正參與非法集結，會進行錄影及刑事檢控。