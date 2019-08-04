市建局優化升降機計劃收到1,200宗申請　最快明年初籌組工程

去年發生升降機奪命意外後，社會關注升降機安全。市建局行政總監韋志成今日（4日）在網誌指，「優化升降機資助計劃」的首輪申請在上周四（1日）截止，共收到約1,200宗申請，涉及約4,800部升降機。他表示，市建局將按排序分批處理申請個案，首批個案將最快在明年初，開始着手籌組改善升降機工程。

韋志成表示，「優化升降機資助計劃」的首輪申請共收到約1,200宗申請，涉及約4,800部升降機。（資料圖片）

韋志成今日以「全面支援、協助業主籌組優化工程 讓樓宇升降機更安全可靠」為題發表網誌。他表示，「優化升降機計劃」於今年3月底展開首輪申請，上周四截止申請時，共收到約1,200宗申請，涉及4,800部升降機，當中申請樓宇涵蓋不同類型升降機，其中約七成個案屬於單幢樓宇，涉及的升降機機齡，最高接近60年。他認為，是次計劃成功推動改善舊式升降機，提升安全水平。

初步統計顯示 欠四項「必須優化項目」升降機佔總數逾四成

是次資助計劃涵蓋升降機系統內七個安全裝置項目，韋志成指，當中4個為「必須優化項目」，包括雙重制動系統、防止機廂不正常移動裝置、防止機廂向上超速裝置及機廂門鎖及門刀。他續稱，初步統計顯示，在涉及的約4,800部升降機中，完全欠缺該四項「必須優化項目」的升降機，佔總數四成多。

韋志成又稱，在制訂計劃的執行細節時，亦考慮業界的承受力，避免因「求過於供」令工程費用飆升，因此計劃將在六年內，分兩階段推展，首兩年的資助名額定為1,400部升降機；隨著升降機工程業界增聘人手及加強培訓，在未來數年，相信可承擔的升降機工程數目會增加，達致計劃的目標。

韋志成指，由於每部舊式升降機的機齡、裝置及其安全裝置項目的數量均不盡相同，政府和市建局處理申請時，將為舊式升降機作風險評估，制定一套排序機制，以就合資格個案排定優先次序。

今年第四季向申請人寄首輪申請結果

他續指，預計今年第四季，向申請人寄出首輪申請的結果及優先次序通知書，然後分批聯絡他們有關改善升降機的工作，首批個案最快在明年初，開始着手籌組改善升降機工程，讓樓宇升降機更安全可靠。