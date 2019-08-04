【旺角遊行】警員佐級協會發聲明譴責　形容示威者「與蟑螂無異」

由網民發起「旺角再遊行」周六（3日）下午3時起開始，最終成為了多區的警民衝突，有部分參與遊行人士佔據旺角，繼而轉往佔據尖沙咀，入夜後示威者聚集在尖沙咀警署外，深夜時亦有部份示威者走到黃大仙區。警察隊員佐級協會今日（4日）再發聲明，表示強烈譴責有關暴力及破壞行為，主席林志偉在聲明中形容示威者是「暴徒」、「人見人憎」、「害怕曝光」、「蟑螂無異」。

警察隊員佐級協會今日（4日）再發聲明，表示強烈譴責有關暴力及破壞行為，形容示威者是「暴徒」、「人見人憎」、「害怕曝光」、「蟑螂無異」。（聲明全文）

協會聲明表示，有示威者在遊行後不按原定路線四散及轉到其他地方集結，並「暴力」衝擊多區的警署及設施、在街道及警署範圍縱火及投擲汽油彈、毀壞警車及追打警務人員等。

聲明又指，從網上片段可見，又正如警方發言所講，有人刻意換衣服打扮成附近居民，又在黃大仙製造事端及暴力衝擊警察。聲明續指有「暴徒」在尖沙咀將國旗拆下及拋到海面，掛上有宣揚港獨的旗幟，是「明目張膽」侮辱國家及挑戰國家主權的行為。

協會又表示，有人開始肆意在人口稠密的鬧市縱火及使用汽油彈，一旦發生火災後果不堪設想，屬於非常嚴重的罪行，呼籲停止有關行為。聲明最終更以「蟑螂們，請收手吧！」結尾，直稱「暴徒的言行及所作所為實在與蟑螂無異」。