【港島西集會】西環街坊冀和平集會表訴求　批林鄭一直罷工逃避　

政府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮未平息，今日（8月4日）戰線延伸到將軍澳及港島西。其中，港島西遊行申請方原先計劃由堅尼地城行至中山紀念公園，但遭警方反對，只剩下於卑路乍灣公園集會獲批不反對通知書。 帶同讀中學的兒子到現場參加集會Carrie表示，對兩度西環區的警民衝突深感難過。街坊李小姐説，希望透過參加和平集會表達訴求，又指現時特首林鄭月娥不願面對公眾，逃避港人目光感到討厭，尤如長期罷工似的，「我都支持聽日罷工，因為林鄭明顯率先支持呢件事，佢而家都一直罷工。」

70後的Carrie帶同讀中學的兒子到現場參加集會，她説認為作為西環的一份子，需要團結社區，令「18區遍地開花」迫令政府正視。

她説，毋須留守現場，在家中只聞其聲及味道，已感受到嚴重的警民衝突，對此感到心痛，又説過去幾星期，只需遠望家的窗口，不難發現警民衝突，不用事事給兒子解釋，已經有所「身教」。

呼籲連登仔轉換方式感化警察

她又慨嘆，作為西環街坊，位處中聯辦附近，擔心示威者到現場有所危險，令中央政府有藉口出動解放軍鎮壓，認為要改變「槍頭」對準正罷工的「Carrie Lam」（林鄭月娥），更笑言，「我都想改英文名，唔同佢一樣。」

另一名西環街坊李小姐自稱為「和理非」，她説現時警方及一眾市民已經變得「勢如水火」，可能已中了政府的「心計」，希望參與這項溫和的集會，表達和平訴求，「我都要呼籲下啲連登仔試吓轉一個方式，感化一下警察，令佢哋嘅槍頭對返當權者，我哋先係佢哋老闆。」

李小姐又説，現時特首林鄭月娥不願面對公眾，逃避港人目光，感到討厭，尤如長期罷工似的，「我都支持明日罷工，因為林鄭月娥明顯率先支持呢件事，佢而家都一直罷工。」她強調，政府想以2014年佔中的處理手法，打「公眾虛耗戰」卻未必奏效，「我都希望今次大家能夠維持得耐啲，要讓佢知道香港人嘅團結。」