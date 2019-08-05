【8.5罷工】元朗青山公路被封阻　有司機撞向人群一人受傷

修訂《逃犯條例》爭議引起連串示威及不合作運動，市民今早（5日）發起全港三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並於多條道路設路障。今早大約9時20分，部分原本於元朗站發起不合作運動的市民，於元朗形點外的青山公路元朗段設置水馬，之後更有一輛長型貨櫃車在水馬陣前停下，青山公路往九龍、上水、屯門、錦田及八鄉的方向受阻。 大約10時15分，一輛私家車突然衝向水馬陣，至少一名市民受傷，傷者由市民義載離開，前往博愛醫院接受治療。

一輛長型貨櫃車在水馬陣前停下。（鄧穎琳攝）

今早有市民於多個港鐵站發起不合作運動，大部分鐵路線都受阻，元朗站亦有大批身穿黑衣的市民阻礙列車關門，之後更有警察到場。到大約9時，有部分市民表示到元朗形點商場外堵塞公路，大批人青山公路元朗段設置水馬，之後更有一輛長型貨櫃車在水馬陣前停下。青山公路往九龍、上水、屯門、錦田及八鄉的方向受阻。

有市民受影響表示不滿，一名女士不滿馬路被封，上前理論，更不斷走近黑衣人群，後來因群眾中無人理會她，雙方散開。

有市民於道路上設水馬。（鄧穎琳攝）

大約10時15分，一輛私家車突然衝向水馬陣，至少一名市民受傷，部分市民則以雨傘敲打車身，又在身上噴上「殺人犯」、「黑」等字眼，並將司機拉下車制伏，以索帶捆綁其手腳。司機被制服後，市民拍攝其容貌，之後司機聲稱要拾回物品，獲得放行，然後他自行回到車內。

至於被撞傷手部的傷者，由市民義載離開，前往博愛醫院接受治療。

肇事司機被制服，其手腳被綁上索帶。（鄧穎琳攝）

大約10時50分，有市民自行搬開水馬，青山公路元朗段一條行車線恢復通車；另有交通警到青山公路元朗段形點一期附近維持秩序。