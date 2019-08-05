【8.5罷工】市民評堵路行為反應不一：一小撮人引發示威衝突

8月5日有網民發起大罷工，有不少市民響應罷工行動。因此在早上各區出現妨礙列車門關上，堵塞道路等行動相繼出現。當中有市民認為，這些和平行是合理和平的抗爭手段，也有市民並不認同這些堵路行為，批評最近示威出現的衝突，只是一小撮人 引發。

有示威者佔據道路，警方發放多枚催淚彈。（曾梓洋攝）

政府忽視市民和平爭取

市民余先生現時從事物業管理工作，他直言今天有參與罷工，並會在今晚（8月5日）到沙田參與集會。

他認為，罷工、堵路及妨礙港鐵車門等等手段是合理及可接受的抗爭手法，也不認為今天外出有任何不方便的情況。他在今早亦得悉特首等政府管治班子有開記者會，他說：「當市民和平爭取時，政府沒有理會，示威者會逐漸增強力度，令政府重視。」

他認為，特首在記者會中並未有提出任何的解決方法，只有不停譴責，所以他並不接受政府在記者會上的解釋。而他也有評論最近的警民衝突，他說：「示威是和平的，有警方在反而引起衝突。」

市民胡小姐於九龍塘地鐵站。（梁文才攝） 和平示威可以 堵路影響到他人生計 市民胡小姐在今天則沒有參與罷工行動，她說：「唔係好認同堵路等示威手法，好多人要揾食。」胡小姐認為，有些公司不認同這些示威行為，可能不會接受員工因為被堵路而遲到的原因，令到員工因而有經濟上損失，更甚有些人要養家，使他們生計受損。 她認為，「和平示威可以，影響到人就唔認同」。她續說，今天也因為港鐵出現阻塞車門事件因而要乘坐的士上班，比平時增添麻煩。而她也有朋友因此未能到市區上班。她說，最近示威出現的衝突只是一小撮人，並不代表大部分人。

「唔可以強逼人做自己鐘意嘅事。」

至於市民劉先生認為罷工為香港人爭取權益是一件好事，但暴力則不接受。而他也不認同堵路行為，因為他覺得香港人有自由選擇是否罷工，所以不應妨礙別人上班。他說：「唔可以強逼人做自己鐘意嘅事。」他也坦言認為香港政府無能力解決現時的困局。