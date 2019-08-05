10歲童獨自出席集會：望政府回應訴求　社工：若被捕警可申保護令

「黑警嘅所作所為係令人好憤怒！」10歲的Simon在沙田百步梯的集會大台上說，現場響起延綿不斷的掌聲。他有點怯，旁邊的成年人拍拍他的肩膀，問：「你為甚麼要站出來？」他雙手緊握麥克風說：「我希望可以驅使政府回應五大訴求。」

Simon說他來自一個藍絲家庭，今天（5日）出門前，他告訴家人，要出門參加集會，家人即擋着大門，說：「你咁細個唔好參加暴動啦。」他激動地反駁：「呢個唔係暴動，呢個係一個和平集會！」他家人又說：「你出咗去就聽日先返到嚟。」Simon被嚇着了。「但之後覺得佢哋應該唔係講真，所以出咗嚟。」

他說，他離開家時，父母是知道的。直至關上大門，背後仍傳來父母的責備聲。

10歲的Simon是家中的長子，對下有一名剛出生不久的妹妹。8月5日這天，他一直自己一人在新城市廣場內閒逛、參加集會。

十歲的Simon自言生於藍絲家庭，他說政府沒回應訴求，即使危險也要出來發聲。

生於藍絲家庭，卻走來參加集會，他說是因爲他有看新聞及Youtuber的習慣。「元朗遊行那天，我看到有youtuber在元朗排隊買老婆餅，之後警察施放催淚彈驅趕⋯⋯我覺得警察執法過於野蠻。」而從新聞片段中，他亦看到警察在拘捕示威者時使用不合理武力，「警察有壓迫人民，例如言語虐待、性暴力。」

小小身驅面對全副武裝的警察，他說，他很害怕。「我都驚警察會打我，但係我知呢度（百步梯）發咗不反對通知書，我諗冇事嘅。」說時，他的瞳孔有點震動，擔憂地看着百步梯兩旁的位置。

8.5罷工，不少市民到沙田新城市廣場及百步梯集會，表達五大訴求。

除了擔憂被警察打，他也擔心回家後會被媽媽罵，「平時屋企好少講政治，但我一講啲偏黃嘅言論，媽媽就會大聲喝我。」是甚麼驅使他冒着被媽媽罵也要出來集會？是勇氣。「不能因為害怕就停止。」Simon說。

他說，政府在今次運動上的所作所為令香港市民所享有的自由收窄，希望政府可以回應市民的五大訴求，「畀人民更多民主！」他說這句話後，現場又響起歡呼及如雷般的掌聲。

這是Simon第一次參加集會，他說他有點後悔之前的遊行及集會沒有出席，但以後會盡量出席，「如果表姐不能陪我，我就自己參加。」

這天，他兩手空空，只拿一個小錢包，沒有頭盔、眼罩、口罩，「我光明磊落，唔洗包到自己咁實。」傍晚六時許，為免晚歸危險，他方站起身，穿過百步梯的重重人群，返回家中。

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，這一代的孩子，因有公民教育，對時事的關注較高，思想較成熟。父母需顧及孩子的人身安全，十歲孩子若在集會中被捕，有面臨刑責的風險。若父母並不知道孩子參加集會，一旦發生被捕事件，警方也有可能會對兒童申請兒童保護令。