【JUPAS放榜】7狀元入中大醫科　包括喇沙3子　港大醫科取錄1狀元

第八屆中學文憑試(DSE)大學聯招結果(Jupas)今日（5日）放榜，今年12位7科5**狀元，其中7位獲中大取錄，7人均入讀醫學院，當中包括喇沙書院的蕭子聰、許友灝及黃子峯；拔萃女書院的施雲芳等等。而港大醫學院就取錄了1名狀元。 早前兩間醫學院之間出現「狀元爭奪戰」，4名在DSE放榜當天表明屬意中大的學生，最終仍然選擇報讀中大，並成功考入。

喇沙書院的蕭子聰、許友灝及黃子峯都順利考入中大醫學院。 （資料圖片／李澤彤攝）

考入中大醫學院的是狀元是喇沙書院的蕭子聰、許友灝及黃子峯；拔萃女書院的施雲芳；聖保羅男女中學的甘浚祺；聖馬可中學的陳韋諾；香港培正中學的葉卓穎。當中蕭子聰、許友灝、黃子峯、陳韋諾在DSE放榜當天已表明有意報讀中大醫科。

據了解，喇沙狀元許友灝的孖生弟弟許友泓亦同樣考入中大醫科。

中大指，全港經聯招入讀醫科的377名學生中，超過60%選擇入讀香港中文大學醫學院。以中學文憑試滿分為49分計算，考獲46分或以上而修讀醫科的74名學生中，有超過三分之二選擇入讀中大醫學院。「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」更連續六年成為全港收生成績中位數最高分的學科。中大今年取錄狀元數目，是自2012年第一屆中學文憑試以來，首次超越港大。

喇沙狀元許友灝（左）及孖生弟弟許友泓（右）都屬意中大醫科。 （資料圖片／李澤彤攝）

中大醫學院院長陳家亮稱，近年中大醫學院在多方面均取得卓越成就，得到社會各界及國際上的認同及讚譽。「在我眼中，每位入讀中大醫學院的同學都非常優秀，我們會盡力栽培他們成為才德兼備的醫生。」

而港大今年取錄了5名狀元，當中讀醫科的有一位，其他人就讀「牙醫學士」、「法學士」、「社會科學學士(政治學與法學)及法學士」及「工商管理學學士(法學)及法學士」課程。港大表示，今年所取錄的文憑試考生，在中文、英文、通識和數學四個核心科目，以及在多個遴選原則下，平均分數均是全港之冠。

早前香港大學醫學院及中大醫學院涉違大學間協議，在放榜後至聯招修改選科日期內，與申請考生聯繫，並以巨額獎學金利誘報讀。最終，4名屬意中大的學生仍然選報中大。