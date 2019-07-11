【DSE放榜2019】JUPAS改選程序今日開始　一文看清五大注意事項

2019年中學文憑試(DSE)昨日(10日)放榜，大學聯招（JUPAS）今日（11日）至周六（13日）開始改選程序，申請人可在個別指定時段內於JUPAS帳戶修改課程選擇。《香港01》整合各項JUPAS有用資訊，讓各位考生把握時間。

今日（11日）至周六（13日）為JUPAS改選程序，申請人可在個別指定時段內於JUPAS帳戶修改課程選擇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

1. JUPAS各項程序時間表

文憑試及聯招重要日程 7月 10日 考評局公布2019年度DSE成績 11至13日 申請人可在個別指定時段內於JUPAS帳戶修改課程選擇 26日（上午9時） 於JUPAS帳戶公布殘疾申請人特別考慮的結果 8月 5日（上午9時） 於網上公布正式遴選結果 6日（下午5時） 獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期 7日 考評局公布DSE成績覆核結果 8日（上午9時至晚上6時） 於DSE成績覆核後取得更高的科目等級的申請人，可於JUPAS 帳戶遞交要求重新考慮入學申請給予取錄資格／較高次序的課程取錄資格 15日（ 上午9時） 於JUPAS帳戶公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果 22日（上午9時） 於JUPAS帳戶公布第二輪補選結果（如適用） 資料來源：JUPAS網頁

2. 注意不同大學基本入學要求

今屆文憑試放榜新聞稿中新增三項統計，分列符合本地學士學位課程的不同基本入學要求，包括「3322」、「3322+2」與「3322+33」。學生需留意相關大學課程過往收生的最佳五科或最佳六科成績，以作參考。

3. 留意考評局數據

考評局本周二（9日）公布今屆文憑試成績，今屆有47,005名日校考生及7,854名自修生，共有9男3女考獲7科5**，共12名「狀元」；而考獲「33222」學士學位基本收生要求的日校考生有19,676人，佔總日校考生人數42.1%，平均1.5人競爭一個八大資助學位。

考評局秘書長蘇國生指，獲20分的學生，很有機會入讀八大資助學位，但他強調選讀課程時要考慮自身興趣。

4. 成績換算及彈性收生安排

今年多家院校明確公布彈性收生安排，讓未能達最低入學要求，但在其他科目表現優異的學生，仍有機會獲取錄。

中大：DSE中即未考獲「3322」最低要求的考生，只要應考至少三科STEM相關選修科並考獲至少3粒星者，可獲學院特別考慮。

科大：若學生在其中一科失手致成績未達標，但其他科目共取5粒星，校方會作特別考慮

另外，港大及中大部分課程今年採用成績換算機制，於文憑試取得5、5*及5**等級，將分別換算為5.5、7及8.5分。

5. SSSDP加入副學位課程

2019/20學年起，指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）會加入副學位課程，包括28個指定課程共2,050個資助學位。應屆考生可視乎自身興趣及成績，考慮是否需要將該些副學位課程列入JUPAS選項。

根據八大院校於本年5月公布的數據，首輪改選後，競爭最激烈的課程是浸大的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程，共有667名申請人將其列入首三志願（Band A），爭奪14個學額，平均每47.64人競爭一個學額。

其次為教大的中國歷史教育榮譽學士，以及理大酒店業管理（榮譽）理學士學位。

↓↓點擊下圖睇八大院校各課程競爭情況（截至2019年5月22日）↓↓