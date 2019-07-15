【DSE放榜】兩大醫學院被指違協議搶狀元　JUPAS委員會：積極跟進

香港文憑試（HKDSE）早前放榜，香港大學醫學院及香港中文大學醫學院被指涉違反協議，在放榜後與申請考生聯繫，並以巨額獎學金利誘報讀。 「大學聯招辦法」運作委員會主席今（15日）回應查詢時表示，未有詳細資料以確定是否有院校違反協議，暫不適宜評論，但強調任何違反協議的做法都不可接受，會積極跟進事件。

有傳媒報道，兩間大學醫學院曾向狀元考生通電話，提出獎學金計劃吸引他們報讀課程。（資料圖片）

根據「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校就修改課程選擇的協議，為確保「大學聯招辦法」公平及公正，由文憑試放榜當天至聯招修改選科日期內，須暫停向考生提供任何有關課程選擇的建議或輔導，包括與考生通電話。

香港文憑試（HKDSE）早前放榜，不少狀元早已表明有意修讀醫科；而今年12名狀元當中，已有10人屬意讀醫，4人接受傳媒訪問時表示冀入讀中大醫學院。有傳媒引述消息報道，港大醫學院及中大醫學院涉嫌違反上述協定，在放榜後曾先後透過電話通話，向狀元考生提出獎學金計劃吸引他們報讀相關課程。

「大學聯招辦法」運作委員會主席今（15日）表示，已知悉有關問題，強調多間院校的協議行之已久，至今仍生效以確保「大學聯招辦法」公平及公正。

然而委員會認為，現時仍未有詳細資料確定有參與院校違反協議，故不適宜於現階段作出評論。主席亦強調，任何違反協議做法均不可接受，會積極跟進事件。