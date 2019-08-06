【逃犯條例】「民間記者會」重申五訴求　無正面回應譴責示威暴力

反修例風波繼續發酵，有網民昨日（5日）號召「三罷」行動，罷工集會於全港7個地區舉行，最終卻「遍地開花」觸發警民對抗。一批聲稱是網上討論平台「連登」用戶的人士組成「民間記者會」，於今日（6日）會見傳媒，呼籲港府盡快回應民間五大訴求，並且要調查警隊濫權行為及721元朗事件。 出席記者會發言的三人，都只是提供化名。發言人重申，他們並非大台，僅屬宣揚民眾聲音平台。然而，他們不論向傳媒發出的新聞稿所載的內容，以及在記者會中的發言，均無正面回應連日示威者暴力升級的行為及應否作出譴責，只重申「不會割席」。

罷工集會全港遍地開花，最終釀成多區衝突，警方多次施放催淚彈。（張浩維攝）

聲稱來自百多人群組

「民間記者會」今日召開，大會3名發言人均身穿黑衣、頭戴頭盔及口罩，在旁亦有手語翻譯員即場翻譯。發言人為18歲的陳同學、23歲的金先生及約30歲的曾小姐，三人聲稱在抗爭運動中擔任不同崗位，有見有人提議舉辦民間記者會而加入一個telegram群組中，該群組有100多人，共同商議今天發表的聲明內容，但他們不代表任何人。

他們稱，群組由發起至今約24小時，3人今天才首次見面，三人強調帶上口罩是希望不會被誤會他們想「上位」，未來的記者會亦或者會安排其他成員發言，亦強調不會與政府作出任何談判。

反修例風波演變成近兩個月的抗爭，三人認為是風波揭示了政府體制的問題，如警權過大、政府班子無意解決民生問題等，運動的演變是出於香港人對民主、自由的追求，他們認為五大訴求是缺一不可，沒有先後次序，雖然民間有聲音認為可先設立獨立調查委員會，但亦有市民認為政府已失信，成立獨委會亦未必有效，故此必須實行雙普選，始能重拾市民信任。

當記者問到警察處理示威者時有影響民居，但亦有示威者的行為同樣嚴重影響民居安全，發言人曾小姐稱，他們不代表所有抗爭者，「你說的汽油彈、放火的行為，是部分示威者的行為，現在無法收集到更多意見，再有一個說法出來，但不排除未來可以邀請到更多人出來發表意見。」

對於坊間有人認為不合作運動如同迫人罷工，發言人金先生表示，對昨天的行動為市民帶來不便致歉，但認為市民有不同表達訴求的方法，而為什麼市民會轉趨激烈，是因為本身使用了較和平的方法，但政府選擇視而不見。

民間記者會組織成員指他們透過Telegram聯繫組成，希望可代表民間發聲，抗衡政府一言堂。（鄭翠碧攝）

只稱未能代表所有人回答抗爭有否底線

被問到有示威者行為相對過火，有何看法，又會否譴責？曾小姐指，必須檢視事件何以不斷升溫，警方不克制的行為造成激化，事實上大部分市民期望回復安穩，但實際解決方法是需由政府作出確實回應。她沒有回應譴責的問題。

被問到「不割席」的意思是否沒有底線，曾小姐回應指，香港市民必須要填團結一致，因為這樣才可以收集到更多人的聲音，去抵抗政府的惡行，至於底線問題，她稱未能確實回答。金先生補充，三人未能代表所有人回答抗爭有無底線。

金先生在開場發言時指，他們是一班熱愛香港，爭取公義的香港市民，今次召開首次民間記者會，期望可集合更多無法被主流媒體報導的聲音，將其公告天下，以回應政府的空洞言辭，對抗官方單方面的立場及消息。

他續指，特首林鄭月娥「罷工」11天後，昨終於聯同其班子召開記招，本以為林太會作出積極回應，惟港府扭曲市民示威行為、刻意妄顧問題根源，市民感到極度憤慨及失望，他又批評， 財政司司長陳茂波企圖抹黑示威遊行，指其影響經濟發展，但他強調，兩者並無直接關係。

只代宣讀新聞稿

被問到特首昨指運動已變成「搞革命」，對於有示威者高呼「光復香港、時代革命」有何看法？曾小姐承認，部分示威者有叫相關口號，又指該口號是由梁天琦提出，但如今已事隔數年一段時間，口號背後的理念是否與現時的抗爭者一樣，就無從得知，且不同人有不同理解，無法代為解讀，未來「民間記者會」會邀請更多市民發表意見，讓認同這口號的人講述自己的理解。

平台代表性方面，曾小姐解釋，他們三人僅代宣讀新聞稿，背後組織由街坊、物資站義工及和平示威市民，以及前線抗爭者等組成，例如今次發表的聲明，就曾收集約數百人的意見，惟三人強調不代表所有抗爭者，亦不代表連登網民，收集意見時會透過各種網上途徑。

他們又指，平台本意是希望可邀請更多持分者加入表達意見，亦因眼見港府不斷召開記者會，以媒體向公眾抹黑示威者行為，他們遂期望以同樣方式抗衡政府一言堂，但會否每日召開，將視乎人手及今日反應，至於如何邀請市民發聲，有待公佈。